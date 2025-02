Toyota rikkoi MM-rallin ennätyksen – Jari-Matti Latvala havaitsi eron: "Se on se ongelma"

Toyotan täydellinen aloitus rallin MM-sarjaan herättää kysymyksiä siitä, pystyykö Hyundai lainkaan uhkaamaan kilpailijaansa kauden aikana.

Toyota sai uuteen rallikauteen lentävän lähdön otettuaan valmistajien MM-sarjassa suurimman mahdollisen eli 60 pisteen potin sekä Monte Carlon että Ruotsin ralleista.

Vastaavaan ei ole pystynyt yksikään valmistaja sinä aikana, kun MM-rallissa on kerätty merkkipisteitä usean auton voimin, huomauttaa DirtFish-sivusto. Toyotalla on jo tässä vaiheessa kautta muhkea 48 pisteen MM-johto, mutta kautta on vielä paljon jäljellä.

– Jos ajattelee, että sinulla on kauden alussa 120 pistettä, maksimin maksimi, et voi pyytää enempää. Olen siis todella, todella onnellinen tiimin puolesta, tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kiittelee.

Viime kaudella Toyota onnistui päätöskisassa estämään Hyundain tuplamestaruuden. Hyundain Thierry Neuville vei kuljettajien MM-tittelin, mutta japanilaistiimi nappasi valmistajien merkkimestaruuden täpärällä kolmeen pisteen erolla.

Kalle Rovanperän osittaisen välivuoden jälkeen ja Sami Pajarin otettua neljäntenä kuskina täyden MM-kalenterin ajettavakseen Toyota on jälleen totisemmin kamppailemassa sarjan suvereenista ykköspaikasta.

– Ero viime vuoteen on siinä, että meillä vain kaksi kuskia ajoi täyden MM-sarjan. Sanoin jo viime vuonna, että se on se ongelma.

– (Nyt) tämä on myös kuskeille rennompi ympäristö. Kahdella kuskilla, Elfyn (Evans) ja Taka (Katsuta), oli enemmän paineita. Kalle ja (Sebastien) Ogier saivat ajaa vähemmillä paineilla, mutta sitten taas heille tuli vähän enemmän virheitä, koska heidän ei tarvinnut taistella omista MM-pisteistään, Latvala huomauttaa.

– Siinä oli minusta selvä syy: meidän pitää keskittyä kuskien kanssa täyden kauden ajamiseen, ja vain yksi voi olla osa-aikainen, Latvala linjaa.