Saga Vannisen kova päätös poiki heti muutoksia – uudelta valmentajalta hurja tulosväläytys: "Se on mahdollista"

Suomen yleisurheilutähti Saga Vanninen vaihtoi viime syksynä valmentajaa, kun hän siirtyi entisen olympiavoittajan Erki Noolin valmennukseen. Jo hallikauden ensimmäinen kisa osoitti, että uusi yhteistyö on alkanut lupaavissa merkeissä.

21-vuotias Vanninen teki viime kauden päätteeksi kovan ratkaisun ja päätti yhteistyönsä valmentajansa Jesse Jokisen kanssa. Uusi valmentaja löytyi Suomenlahden toiselta puolelta, kun kymmenottelun entinen olympiavoittaja Erki Nool hyppäsi suomalaistähden avuksi.

Mutta miten Vanninen oikein päätyi 54-vuotiaan virolaisvalmentajan alaisuuteen.

– Mulla oli siinä muutamiakin vaihtoehtoja, joita mietin. Erkiä en ehkä entuudestaan itse hirveästi tiennyt. Mä tulin tänne semmoiselle testikokeilulle ja vaikutti kyllä tosi hyvältä. Meillä synkkasi hyvin Erkin kanssa. Sitä kautta sitten päädyin tänne, Vanninen kertoo.

– Huippu-urheilu on sellaista, että valmentajalla ja urheilijalla pitäisi olla yhteisymmärrys. Jos ihan tosissaan kiinnostaa, niin alussa pitäisi tehdä vähintään viikon harjoittelua, niin näet, jos puheeni ja kaikki muu ei ole sellaista (kuin haluat). Sen pitäisi mennä yhteen, Nool sanoo.

Nool on talven aikana tarttunut heti tuumasta toimeen ja tehnyt muutoksia Vannisen harjoitteluun.

– Juostaan aika paljon kovempaa, mihin aikaisemmin on tottunut ja taitoharjoittelua on tullut aika paljon enemmän. Sitten ehkä vastapainoksi, mistä on vähennetty, niin sellainen voimatekeminen tai isommat raudat ovat jääneet vähäisemmälle mutta sitten toki lihaskuntoa ja tällaista aika paljon enemmän, Vanninen listaa.

Vannisen kokee, että Nool on lyhyessä ajassa oppinut tuntemaan ja aistimaan Vannisen vireystilaa. Kokenut Nool osaa ottaa myös Vannisen omat tuntemukset huomioon höllentämättä kuitenkaan liikaa harjoitustehoja.

– Kyllä hän aika hyvin näkee, jos on väsynyt. Sellaiset hän ottaa aika herkästi, jos sanoo, että on takareisi jumissa, niin hän kuuntelee niin, ettei ole järkevintä tehdä vaikka jotain nopeustreeniä. Hän aika paljon muovaa ohjelmaa tuntemusten mukaan. Mutta ei liian herkästikään. Välillä pitää treenata väsyneenä ja tehdä kovia treenejä. Hän ei liian helposti lähde muuttamaan, Vanninen sanoo.

Vanninen korostaa Noolin oman huippu-urheilu-uran merkitystä. Nool on omakohtaisten kokemusten kautta pystynyt tuomaan Vannisen harjoitteluun muitakin elementtejä fyysisen harjoittelun rinnalle.

– Senkin olen jo kokenut tärkeänä, että on myös jonkun verran pystynyt muuttamaan ajatusmaailmaa, ja oppii Erkiltä paljon Erkin oman uran kautta myös, Vanninen kertoo.

Yhtenä esimerkkinä Vanninen nostaa esiin seitsen- ja viisiottelun päättävän 800 metrin juoksun, johon Vanninen on Noolin myötä oppinut suhtautumaan eri tavalla.

– En tiedä, ajatteleeko Erki suoraan edes näin, mutta miten minä olen ainakin alkanut ajattelemaan sen jälkeen. Ei lähde suoraan juoksemaan 800 metriä, vaan juoksee ensin ensimmäiset 400 metriä ja sitten seuraavan kierroksen. Sitten viimeiset 200, mitkä ovat aina helppoja, Vanninen nauraa.

Nool nostaa esiin Vannisen kilpailijan luonteen. Vannisella on erinomainen ominaisuus nousta huippuvireeseen nimenomaan kilpailutilanteissa, mikä ei suinkaan ole huippu-urheilussa itsestäänselvyys.

– Hänellä on sisua. Hän näytti, että hän pystyy tekemään tulosta, jos hän on valmiina. Yleensä monet urheilijat ovat fyysisesti valmiina, mutta päästä eivät. Aika monet asiat pitäisi mennä yhtenä. Urheilussa ei ole vain fyysinen kunto. Sinun pitäisi olla kaikessa kova – päästä ja fyysisesti.

– Hän on kova kilpailija. On urheilijoita, jotka tekevät huipputuloksia harjoituksissa, mutta eivät pysty kilpailuissa tekemään ollenkaan. Jotkut urheilijat ovat sellaisia, että tekevät hyvin harjoituksissa, mutta pystyvät tekemään vielä paremmin kilpailuissa. Saga on juuri semmoinen. Se on asia, jota on tosi vaikea oppia, Nool kehuu

Ensimmäisessä kisassa heti hieno onnistuminen

Uudesta valmennusyhteistyöstä saatiin jo lupaavia viitteitä, kun Vanninen teki helmikuun alussa uuden Suomen ennätyksen 4 843 Tallinnassa kisatussa viisiottelussa. Vanninen paransi omissa nimissä ollutta SE:tä peräti 166 pisteellä.

– Ensimmäinen kisa näytti jo sen, että on menty hyvään suuntaan. Koen, että kun jatkaa treenaamista, niin tulee aika paljon steppejä eteenpäin.

Noolin johdolla Vanninen on harjoitellut talven aikana kaikkia seitsenottelun lajeja monipuolisesti. Se näkyi Tallinnan kisassa myös tulostaululla, kun Vanninen onnistui jokaisessa lajissa. Pituudessa ja jo yllä mainitulla 800 metrillä Vanninen teki omat ennätyksensä.

Noolin ja Vannisen yhteistyön jälki huomioitiin Tallinnassa muunkin lajiväen keskuudessa.

– Isoin yllätys kaikille oli se, että Saga teki kaikki lajit hyvin. Kaikissa lajeissa oli itsevarmuutta ja hän oli hyvä. Esimerkiksi ruotsalaisvalmentajat, jotka ovat seuranneet Sagaa monta vuotta, ovat sanoneet, että hän suorittaa lajeja teknisesti eri tavalla kuin ennen.

Tulevaisuudesta hurja tulosväläytys

Tällä kaudella Vannisella on edessään useammat arvokisat. Maaliskuun alussa luvassa ovat EM-hallikisat Hollannissa ja samaisen kuun lopulla edessä ovat MM-hallikisat Kiinassa.

Arvokisaputki jatkuu myös kesällä. Heinäkuussa kisataan alle 22-vuotiaiden EM-kisat ja kausi huipentuu syyskuussa Japanissa järjestettäviin MM-kisoihin.

Vanninen tavoittelee menestystä jokaisissa kisoissa.

– Päätähtäin on kesän MM-kisoissa, mutta pidän tärkeinä myös halliotteluita. Tiedostan, että on mahdollista pärjätä aika hyvin, menee mihin kisoihin vain. Se on myös iso plussa, Vanninen hymyilee.

Saga Vanninen (vas.) voitti viisiottelun MM-hopeaa vuoden 2024 MM-hallikisoissa.Credit: Gary Mitchell, GMP Media / Alamy Stock Photo

Tuloksellisesti Vanninen tähtää ennätysparannukseen.

– Kesälle varsinkaan ei ole ihan selkeää tulostavoitetta, mutta koen potentiaalia parantamaan ennätystä ainakin pari sataa pistettä. En sano tarkkaa määrää, mihin olisi tyytyväinen, mutta jos riittävästi parantaisi, Vanninen pohtii.

Myös valmentaja Nool näkee tulevaisuuden valoisana. Hän jopa uskoo Vannisen omaavan potentiaalia jopa 7 000 pisteeseen.

– Kyllä se on mahdollista, mutta ei varmastikaan vielä ensi vuonna. Joissakin lajeissa pitäisi nostaa tasoa.

Vannisen suurimmaksi heikkoudeksi Nool nostaa keihäänheiton.

– Keihäs on vähän huono verrattuna yleiskuntoon, voimaan ja juoksuun. Ehkä se on hänelle vähän vaikeampi oppia, koska hänen ponnistusjalkansa on oikea. En usko, että on mahdotonta, että hän heittäisi siinä ”normaalin” tuloksen, Nool pohtii.

Lisää Saga Vannisen mietteitä torstaina Miltä nyt tuntuu? -ohjelmassa. Ohjelma on katsottavissa torstaina kello 20.00 alkaen MTV3-kanavalta sekä MTV Katsomosta.