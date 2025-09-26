Venäjä tyrmää edesvastuuttomina puheet siitä, että sotilasliitto Naton jäsenmaiden tulisi ampua alas sellaiset venäläiskoneet, jotka loukkaavat niiden ilmatilaa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina kannattavansa koneiden pudottamista. Myöhemmin Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi olevansa Trumpin kanssa samaa mieltä.
– Lausunnot venäläisten lentokoneiden pudottamisesta ovat vähintäänkin edesvastuuttomia, ja niillä on vaarallisia seurauksia, sanoi Kremlin edustaja Dmitri Peskov valtiollisen television haastattelussa.
Naton hävittäjät karkottivat viime viikolla kolme venäläistä hävittäjää niiden loukattua yli kymmenen minuuttia Viron ilmatilaa Suomenlahdella.
Aikaisemmin kuluvassa kuussa Puolan ilmatilaa loukkasi parisenkymmentä venäläisdroonia.