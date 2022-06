Nyt puhuu Weekend-festivaalin promoottori erikoisesta lipputarjouksesta – kertoo myös Post Malonen tekniikkaongelmasta: "Päätimme yhteisymmärryksessä, ettei keikka tule onnistumaan"

Minkälaisia logistisia ongelmia teillä oikein oli, kun Post Malone jouduttiin perumaan?

Tekniikan kanssa oli ongelmia. Tekniikan piti tulla artistin mukana, mutta viime tingassa piti etsiä tekniikkaa Suomesta ja Euroopasta. Tuleva viikonloppu on kiireisin viikonloppu Euroopassa ja kalustoa ei löytynyt myöskään Suomesta. Ei ole helppoa, koska koko Eurooppa on tekniikasta tyhjä. Osoittautui mahdottomaksi saada enää tekniikkaa, joten päätimme yhteisymmärryksessä, ettei keikka tule onnistumaan.

Miten tällainen ongelma voi tulla edellisellä viikolla, kun festarit ovat? Eikö tämä asia ole sellainen, joka pitäisi olla selvitettynä jo ajat sitten ennen festivaalin ajankohtaa?

Useampi viikko tässä on yritetty etsiä tekniikkaa, mutta ei ole saatu. Meillä on ollut suurin osa tekniikasta varattuna viime vuoden lopusta asti.

Miten paljon on tullut palautetta tästä asiasta? Minkälaista palaute on ollut?

Kyllä sitä jonkin verran tullut. Yleisiä kysymyksiä, miten liput menevät, kuinka korvataan ja miten käsitellään. On vastattu suurimmaksi osaksi kaikille eilen joukkokirjeellä, jossa on tiedot siitä, että yhden päivän lippuja ei palauteta. Me myydään festivaalia kokonaisuutena eikä yhden artistin tapahtumana. Post Malonen oma keikka olisi ollut eri asia, ja lippurahat oltaisiin palautettu.