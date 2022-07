Brittibändi Status Quo perui keikkansa Karjurockissa viime hetkillä – festivaalin promoottori vastaa: "Paikan päällä ei tule enää yllätyksiä"

– Me olemme lähettäneet heille tarkat tiedot, mitä meillä on eikä niihin ole puututtu aiemmin tämän pitkän prosessin aikana. Sitä nyt selvitellään, että onko tässä ollut tiedonkulkukatkos jossain kohtaa. Korostan, että minä tapahtuman järjestäjänä olen ostanut keikan ja tekniikan avaimet käteen -periaatteella. Minä ja meidän järjestävä organisaatio United Festivals olemme tehneet sopimuksen ja kaikki on etukäteen maksettu, Sainio kommentoi MTV Uutisille.

– Täytyy ottaa huomioon, että täällä esiintyi samana päivänä Haloo Helsinki, joka on huomattavasti vaativampi ja vaativamman tekniikan bändi. He ovat olleet meillä ennen ja nyt, eikä minkäänlaista ongelmaa ole heidän kanssaan ollut. Uriah Heep esiintyi torstaina, eikä mitään ongelmaa ollut heidän kanssaan. Olen seurannut nettikeskustelua, jossa on kommentoitu, että tämä on tällainen maalaistapahtuma. Kaikki meillä varmistetaan etukäteen ja kaikki tiedot on lähetetty etukäteen. Paikan päällä ei tule enää yllätyksiä. Meidän tulkintamme mukaan ei ole missään nimessä tullut mikään heille yllätyksenä, Sainio kommentoi.