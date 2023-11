Weekend Festival muuttuu ikärajalliseksi – ensimmäiset artistit julki

Weekend Festivalia vietetään jälleen ensi kesänä Espoon Vermon tapahtumapuistossa. Ensimmäiset artistit 2.–3. elokuuta 2024 järjestettävälle Weekend Festivalille on nyt julkaistu.

Weekend Festivalin lavalla nähdään tulevana kesänä elektronisen musiikin tähtiä. Tähän mennessä kiinnitettyjä artisteja ovat Timmy Trumpet, Will Sparks, Showtek, Tungevaag,Ann Clue, Boris Brejcha, Darude, Deniz Bul, Klangkunst, Morits Hofbauer, Sub Zero Project, Brennan Heart, Da Tweekaz, Kanine, Vibe Chemistry.