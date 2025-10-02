Poika pyysi osittain kuulemista suljetuin ovin. MTV seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä.

17-vuotias perheenisän murhasta syytetty kertoo tänään oman versionsa tapahtumista noin kahden vuoden takaa.

Noin 40-vuotias mies löydettiin marraskuussa 2023 kuolleena talonsa pihalta. 17-vuotias vangittiin 1,5 vuotta myöhemmin tapaukseen liittyen.

Nyt hän kiistää aiheuttaneensa miehen kuoleman. Puolustuksen pääargumentti on, että poika oli vain kuski oikealle, tuntemattomaksi jäänelle, tekijälle.

Tätä juttua päivitetään oikeudenkäynnin edetessä.

Lue lisää 17-vuotiasta lukiolaispoikaa syytetään perheenisän murhasta Pyhtäällä

Tuntematon mies pyysi kyytiä ja jätti maksamatta

Poika kertoo istuneensa kotona tapahtumailtana ja juonut vähän kaljaa. Muita päihteitä hän ei kertomansa mukaan käytä, vaan jopa "vastustaa" huumeita.

Hän kertoo, että päätti lähteä ajamaan. Hän kertoo istuneensa Kotkan Karhuvuoressa kaupan pihan parkkipaikalla.

Jonkin ajan kuluttua hänelle tuntematon mies lähestyi ja pyysi kyytiä. Poika kertoo suostuneensa tähän rahaa vastaan.

Kyytiin noussut mies oli ohjeistanut poikaa sitten ajamaan tapahtumapaikalle. Poika sanoo, ettei ollut ikinä ennen ollut tapahtumapaikalla.

Mies hyppäsi autosta ulos talon pihalla, ja poika jäi auton sisälle miettimään miten hän kääntää auton.

Hän muisti yhtäkkiä, että mies ei maksanut matkaa hänelle, joten hän lähti kävelemään taloa kohti, jonne mies oli mennyt.

–Pimpotin ovikelloa, hän kertoo.

Kukaan ei vastannut, joten hän käveli takaovelle, josta pääsi talon alakertaan.

– Aloin kuulemaan ääniä yläkerrasta. Jonkun ajan kuluessa kuulin, kun ovi avautui, hän kertoo.

Poika kertoo lyöneensä käden johonkin ja tuore kädessä ollut rupi avautui ja hänen vertaan jäi asuntoon alakertaan.

Heitti tekovälineen pois kotimatkalla

Hän kertoo nähneensä kahden ihmisen tulevan alas alakertaan, jossa hän oli ollut odottamassa kyytiläistään.

Mutta vetoaa siihen, että ei nähnyt tarkalleen heitä tai tapahtumia, koska oli pimeää.

Poika vetoaa siihen, että tämä tuntematon mies, jolle hän oli antanut kyydin, käski häntä muun muassa siirtämään uhrin ruumista.

Syyttäjä kysyi pojalta vielä siitä, että missä tämä toinen mies oli kun ruumista siirrettiin.

Pojan kertoman mukaan mies oli kuitenkin hänen lähellään. Selitystä hän ei osaa antaa sille, miten toisen miehen kengänjälkiä ei löydy tapahtumapaikalta.

Tapahtuman päätyttyä hän lähti omien sanojensa mukaan ajamaan nopeasti kotiinsa.

Jossain vaiheessa matkaa hän huomasi, että henkirikoksen tekoväline oli hänen autossaan. Hän kertoo heittäneensä "macheten tai vesurin" pois matkalla kotiinsa.

Poika osaa kuvailla tekovälinettä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Hän oli myös poliisikuulusteluissa osannut piirtää tekovälineen.

Poika kertoo olleensa tapahtumista kauhuissaan, varsinkin kun tuntematon mies oli sanonut ettei poika saisi kertoa asiasta kenellekään.

Poika kytketty tapahtumapaikkaan mm. DNA:lla

Poika aiemmin poliisikuulusteluissa myöntänyt aiheuttaneensa noin 40-vuotiaan miehen kuoleman, mutta myöhemmin muutti kertomustaan ja kiisti asian.

Syyttäjä on kuitenkin yhdistänyt pojan paikalle mm. DNA-näyttein. Kenenkään muun tuntemattoman ihmisen DNA:ta ei ole löydetty tapahtumapaikalta. Poliisi otti lähes 400 näytettä tutkintavaiheessa.

Myös pojan kengänjälkiä löytyi paikalta, kuten ruumiin vierestä mudasta ja talon sisältä.

Hän ei osannut selittää oikeudessa, miksi tuntemattomaksi jääneen miehen kengänjälkiä ei löytynyt tapahtumapaikalta.

Poika kertoo, että voi olla "hyvinkin mahdollista", että hän on koskenut esimerkiksi uhrin tyynyihin. Hän sanoo, että talossa oli pimeää ja voi olla, että hän koski paikkoihin talossa. DNA on puolustuksen mukaan siis jäänyt pojan auenneesta rupihaavasta.

Poika yrittänyt unohtaa

Poika kertoo, että hän on yrittänyt unohtaa vain koko tapahtuman.

Syyttäjä kysyy, miksi poika ei soittanut hätäkeskukseen ja kertonut tapahtumista kun oli yksin tapahtuma-aikaan.

– Se on helppo tietenkin nyt sanoa. Mutta siinä oli monta juttua. Ei tullut mieleen soittaa hätäkeskukseen.