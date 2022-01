Nyt puhuu "koulutytöistä" törkeän somepäivityksen tehnyt suomalaisvalmentaja – "Ovatko he niin paljon puhtaampia? Tiedän kyllä, mistä nämä naiset ärsyyntyvät"

Laaksonen purki kovasanaisesti pettymystään Pihlavan Työväen Urheilijoiden eli PTU:n miesten futsaljoukkueen Facebook-tilillä joukkueen nimissä. 2. divisioonassa pelaavalla porilaisella PTU:lla piti olla ottelu lauantaina mutta se peruuntui koronarajoitusten myötä. Laaksonen huomioi päivityksessään, että Musan Salaman naiset saavat pelata samana päivänä naisten futsal-liigan ottelun, jossa vastassa on FTK-Tornio.

– Sitähän tässä ihmetellään PTU Futsalin kanssa et pelin pitäis alkaa lauantaina klo 15:30, mut ei ala. Huippu-urheiluksi jostain syystä luokiteltava koulutyttöjä vilisevä naisten sarjan peli pelataan just ennen PTU-pelii. Baariin päästäisiin kyllä vetää kännit koko joukkueen voimin, mut ei Urheilutalolle peliin. Järkee vai ei? PTU:n Facebook-päivityksessä luki.

Päivitys levisi esimerkiksi entisen pääsarjajalkapalloilijan Hanna Ruohomaan jakamassa kuvakaappauksessa Twitterissä, ja PTU:n julkaisun sanavalinnat närkästyttivät monia. Ruohomaa huomautti, että MuSa on naisten futsalin hallitseva Suomen mestari ja joukkueen riveissä on myös viisi maaotteluita pelannutta pelaajaa. Ruohomaa lisäksi mainitsi, että nuorin MuSan pelaaja on 18-vuotias.