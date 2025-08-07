Hurja suomalaistulos: Emilia Kangas nousi kaikkien aikojen kolmoseksi

Kuulantyöntäjä Emilia Kangas, 23, työnsi uuden ennätyksensä Belgradissa järjestetyssä kuulakisassa torstaina.

Kangas työnsi kuulakisan toiseksi tuloksella 18,42. Ennätyksensä siivittämänä Kangas nousi Suomen kaikkien aikojen kuulatilastossa kolmanneksi. Hänen edellään ovat enää vain Asta Ovaska (18,57) ja Tuula Kivi (18,54).

– En olisi rehellinen, jos sanoisin, etten ollut yllättynyt. Odotin samanlaista tulosta kuin Kuortaneella (18,20). Olen edelleen vähän hämilläni, mutta näyttää olevan niin, että minä en työnnä vain vähän yli 18 metriä, se menee aina reilusti yli, Kangas iloitsee Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Myös Eveliina Rouvali, 28, puhkaisi kisassa 18 metrin rajan ensimmäistä kertaa urallaan. Hän sijoittui kisan neljänneksi tuloksella 18,03. Tulos on myös Suomen kaikkien aikojen kuudenneksi kovin.