Kalevan kisojen mestari Ella Mikkola, 17, vaikeuksien kautta EM-finaaliin

Ella Mikkola
Ella Mikkola eteni korkeushypyn finaaliin alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 07.08.2025 21:29
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

Suomen korkeushyppylupaukset Ella Mikkola ja Aino Aalto raivasivat tiensä alle 20-vuotiaiden EM-kotikisojen korkeusfinaaliin.

Kalevan kisoissa SM-kultaa ennätystuloksellaan 190 voittanut Mikkola on yksi mitalisuosikeista. EM-karsinta tarjosi Mikkolalle kuitenkin haasteita.

Mikkola riman heti ensimmäisellä hypyllään aloituskorkeudestaan 173. Toisella yrityksellä Mikkola hyppäsi kuitenkin komeasti yli.



Vaikeuksia Mikkolalle tuotti myös 181, josta huippulahjakkuus pudotti kahdesti. Ratkaisevalla kolmannella yrityksellä Mikkola kuitenkin selvitti korkeuden ja eteni EM-finaaliin.

Toisessa karsintaryhmässä hypännyt Aino Aalto eteni niin ikään finaaliin tuloksella 177.

Korkeushypyn finaali on luvassa sunnuntaina 10. elokuuta.

Finaaliin torstai-iltana etenivät myös kiekonheittäjät Manu Kankaanniemi ja Mico Lampinen, 3 000 metrin juoksija Aleksi Ahlfors, seiväshyppääjä Arttu Haaksluoto ja keihäänheittäjä Rebecca Nelimarkka.



