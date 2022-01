Tulos tuli – tässä on Vuoden urheilija!

Mattsson on kolmas Vuoden urheilijana Suomessa palkittu uimari. Saman kunnian olivat saaneet myös Jani Sievinen vuonna 1994 ja Hanna-Maria Seppälä vuonna 2003.

Mattssonilla oli arvokisamitaliensa välissä useita vaikeita vuosia, joina porilaista rasittivat myös terveysvaikeudet. Hän eli vuosien ajan epätietoisuudessa, kun selitystä kropan toimimattomuudelle ei löydetty. Sittemmin selvisi, että Mattsson on keliaakikko, minkä lisäksi hänellä on autoimmuunisairaus nimeltä alopecia, joka on vienyt Mattssonin ihokarvat.