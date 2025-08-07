Sky: Bayer Leverkusen löysi seuraajan Lukas Hradeckylle – suomalaistähden siirrolla ei enää esteitä

Janis Blaswich
Janis Blaswich, 34, korvaa Lukas Hradeckyn Bayer Leverkusenin kakkosvahtina.
Saksan Bundesliigassa pelaava Bayer Leverkusen on päässyt RB Leipzigin kanssa sopuun maalivahti Janis Blaswichin siirrosta, kertoo Sky Germany.

Skyn tietojen mukaan Blaswichin siirtosumma on lisäbonuksineen 2+1 miljoonaa euroa. Blaswichin lääkärintarkastus järjestetään perjantaina.

34-vuotias Blaswich on puhtaasti Leverkusenin suomalaiskapteenin Lukas Hradeckyn korvaaja. Hradecky on itse siirtymässä Ranskan liigassa pelaavaan AS Monacoon, mutta Leverkusen ei ole halunnut näyttää siirrolle vihreää valoa ennen kuin löytää suomalaiselle seuraajan.

Mediatietojen mukaan Hradecky on päässyt jo sopuun henkilökohtaisista sopimusehdoista, mutta Leverkusenin ja Monacon on vielä vietävä siirto maaliin. Blaswichin hankinnan myötä Hradeckyn Monaco-siirrolle ei pitäisi olla enää esteitä.

Leverkusenin ykkösvahtina tulevalla kaudella toimii Hollannin maajoukkuevahti Mark Flekken, joka siirtyi aiemmin kesällä Leverkuseniin.

