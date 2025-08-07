Manchester United jysäytti taas jättihankinnan

Manchester United ja RB Leipzig ovat päässeet sopuun hyökkääjä Benjamin Seskon siirrosta.
Fabrizio Romanon ja The Athleticin David Ornsteinin tietojen mukaan ManU maksaa RB Leipzigille 76,5 miljoonan euron siirtokorvauksen ja 8,5 miljoonan euron lisämaksut.
Bundesliigassa pelaava RB Leipzig on antanut Seskolle luvan matkustaa Manchesteriin lääkärintarkastusta varten.
22-vuotias slovenialaiskärki on ollut kesän aikana myös muiden Valioliiga-seurojen kiikarissa. Muun muassa Newcastle jahtasi Seskoa riveihinsä.
Viime kaudella Sesko teki Bundesliigassa 13 maalia 33 ottelussa. Mestarien liigassa maaliverkot heiluivat kahdeksassa ottelussa neljästi.
Viime syksyn Kansojen liigassa Sesko takoi viisi maalia.
Päättyneellä kaudella vasta 15:nneksi sijoittunut ManU on ollut kesän siirtomarkkinoilla aktiivinen. Seura on vahvistanut rivejään jo Bryan Mbeumolla (75 milj. euroa) ja Matheus Cunhalla (74,2 milj. euroa).