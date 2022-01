Porilaisseura mollasi törkeästi naisten liigatason urheilijoita – joukkueen sisällä alkoi kuohua: "Paljasti valitettavan tosiasian"

– Sitähän tässä ihmetellään PTU Futsalin kanssa et pelin pitäis alkaa lauantaina klo 15:30, mut ei ala. Huippu-urheiluksi jostain syystä luokiteltava koulutyttöjä vilisevä naisten sarjan peli pelataan just ennen PTU-pelii. Baariin päästäisiin kyllä vetää kännit koko joukkueen voimin, mut ei Urheilutalolle peliin. Järkee vai ei? PTU:n Facebook-päivityksessä luki.

Julkaisu sittemmin poistettiin, mutta esimerkiksi pääsarjajalkapalloilija Hanna Ruohomaa on jakanut kuvakaappauksen siitä Twitterissä, jossa PTU:n päivitys on herättänyt kosolti närkästystä. Ruohomaa huomauttaa, että MuSa on naisten futsalin hallitseva Suomen mestari ja joukkueen riveissä on myös viisi maaotteluita pelannutta pelaajaa. Ruohomaa lisäksi mainitsee, että nuorin Musan pelaaja on 18-vuotias.