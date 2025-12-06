Linnan juhlissa nähtiin itsenäisyyspäivänä joitain hyvin tunteikkaita hetkiä.
Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan -kappale kirvoitti tunteita tanssilattialla Linnan juhlissa lauantai-iltana.
Ylen suorassa lähetyksessä vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela suuteli pitkään kumppaniaan Timo Furuholmia.
Tv-kameroiden taltioima kohtaus tanssilattialla oli kuin yökerhosta, jossa ei välitetä, mitä ympärillä tapahtuu tai kuvaako joku.
Minja Koskela ja ex-jalkapalloilija ja kansanedustaja Timo Furuholm (vas.) vahvistivat seurustelevansa elokuussa 2024.
Lue myös: IL: Timo Furuholmilla ja Minja Koskelalla suhde
Asusteena jalkapallon muotoinen laukku
Koskelalla nähtiin Linnan juhlissa jalkapallon muotoinen laukku. Hän jakoi asusteestaan kuvan Instagramissa jo ennen juhlia.