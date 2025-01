Nyt on tutkittu tämäkin: Herääminen aamulla ei ole stressaavaa

Aamuherääminen ei lisää stressihormonin määrää kehossa.

Kun kello soi aamuseitsemältä, mitä tunnetta tunnet?

Et ainakaan stressiä, toteaa Bristolin yliopiston tutkimus. Proceedings of the Royal Society B -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan herääminen ei lisää stressihormoni kortisolin eritystä.

– Herääminen ei ole stressaavaa, tiedote tutkimuksesta totesi.

Herääminen itsessään ei muuttanut hormonitasoa

Tutkimustiimi käytti automaattista näytteenottojärjestelmää mitatakseen kudoksen kortisolitasoja. Mukana oli 201 tervettä mies- ja naisosanottajaa, jotka olivat 18–68-vuotiaita.

Kortisoli lisääntyy kehossa tunteja ennen heräämistä, kun keho valmistautuu aamuun. Tuloksista selvisi, ettei herääminen itsessään nosta hormonin tasoa. Se pysyi tunnin heräämisen jälkeen samana kuin se oli ollut tuntia ennen heräämistä.

Kortisolitaso vaikutti olevan yksilöllinen: sen määrä ja muutostahti kehossa oli eri ihmisillä erilainen. Tämä voi johtua unen pituudesta ja ajoituksesta.

– Tulokset viittaavat myös siihen, että jos kortisolilla onkin jokin yhteys heräämiseen, se johtuu tekijöistä, jotka edistävät heräämisen alkamista sen sijaan, että olisivat reaktio siihen, tutkijat toteavat tiedotteessa.

Lähteet: University of Bristol, Proceedings of the Royal Society B