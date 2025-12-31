Suomalaistähti Lauri Markkasen edustama Utah Jazz on hävinnyt koripallon NBA:ssa Boston Celticsille lukemin 119–129.

Utah voitti kaksi edellistä otteluaan ja johti Bostonia puoliajalla 64–59, mutta Boston kiri ohi kolmannella neljänneksellä.

Markkanen urakoi 38.19 minuuttia, heitti 22 pistettä ja kahmi yhdeksän levypalloa. Keyonte George oli Utahin tehokkain 37 pisteellä. Derrick White heitti 27 pistettä Bostonille, joka sai vastustajaansa enemmän tehoja vaihtopelaajilta.

Utahin kausi on ollut rohkaiseva viime kauden konttaamisen jälkeen, ja joukkue on iskuasemissa 11:ntenä länsilohkon pudotuspelipaikkoja ajatellen. Utah on voittanut 12 ja hävinnyt 20 ottelua.