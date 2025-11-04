Jääkiekon supertähti Connor McDavid liittyi harvalukuiseen joukkoon tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun hän teki NHL-uransa 1 100. pisteen runkosarjassa.

McDavid saalisti kaksi syöttöpistettä, mutta hänen edustamansa Edmonton Oilers taipui 2–0-johtoaseman jälkeen 2–3-tappioon St. Louis Bluesille.

NHL:n verkkosivujen mukaan McDavid on historian 69. pelaaja, joka on tehnyt NHL:n runkosarjassa 1 100 pistettä, mutta saavutuksesta harvinaisemman tekee McDavidin vauhti. Hän tarvitsi tähän 726 runkosarjaottelua. Vain Wayne Gretzky (464 ottelua), Mario Lemieux (550) ja Mike Bossy (725) ovat yltäneet 1 100 pisteeseen McDavidia nopeammin.

Edmonton varasi McDavidin vuonna 2015 numerolla yksi. Hyökkääjä debytoi kaudella 2015–16 ja on saalistanut 726 runkosarjaottelussa pisteet 364+737=1 101. Tällä kaudella hän on summannut 14 ottelussa 3+16=19.

Kanadalaista McDavidia on pidetty sukupolvensa parhaana jääkiekkoilijana, ja hän on saavuttanut NHL:ssä suuren kasan henkilökohtaisia palkintoja, mutta 28-vuotias vauhtikone jahtaa vielä ensimmäistä Stanley Cupiaan. Kahdella edellisellä kaudella Edmonton on edennyt loppuotteluihin ja hävinnyt Florida Panthersille.

