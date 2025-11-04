Jääkiekon NHL:ssä Toronto Maple Leafs kaahasi tiukasta takaa-ajoasemasta Pittsburgh Penguinsin ohitse 4–3-kotivoittoon. Torontoon täksi kaudeksi siirtynyt Matias Maccelli joutui seuraamaan matsin poppariosastolta.

Pittsburgh teki ensimmäisen erän loppupuoliskolla kaksi maalia, joista jälkimmäisestä merkittiin syöttöpiste Ville Koivuselle. Tehopiste oli Koivuselle ensimmäinen kuluvalla kaudella.

Voitto näytti jo lähestulkoon varmalta, kun Pittsburgh jätti toisen erän 3–0-johdossa. Sidney Crosbyn johtama pingiiviniporukka kuitenkin toilaili pisteet käsistään.

Päätöserässä isännät takoivat neljä osumaa noin kymmeneen minuuttiin. Voiton varmisti Bobby McMannin rannelaukaus erän 14. minuutilla.

Toronton suomalaishyökkääjä Matias Maccelli ei pelannut, sillä hän oli saanut katsomokomennuksen. Maccellin alkukausi on ollut haastava. Hän on tehnyt 12 otteluun tehot 2+3. Hyökkääjä siirtyi täksi kaudeksi Torontoon. Viime vuonna Utahissa sesonki oli iso pettymys.

Toisaalla Nashville ja Vancouver paukuttelivat yhdeksän maalia, kun Canucks oli jatkoajalla parempi 5–4. Nashvillen suomalaishyökkääjä Erik Haula teki toisen erän lopussa joukkueensa 2–3-kavennusmaalin.

