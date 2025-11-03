Matthew Schaeferista tuli NHL:n nuorin puolustaja, joka on tehnyt vähintään kaksi maalia yhdessä ottelussa.

New York Islandersin 18-vuotias kanadalaispuolustaja Matthew Schaefer teki historiaa jääkiekon NHL:ssä maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun hän viimeisteli kaksi maalia Columbus Blue Jacketsin verkkoon.

NHL:n verkkosivujen mukaan Schaeferista tuli sarjan historian nuorin puolustaja, joka on tehnyt yhdessä ottelussa vähintään kaksi maalia. Hän pystyi tähän 18 vuoden ja 58 päivän iässä. Edellinen ennätysmies oli puolustajalegenda Bobby Orr. Hän viimeisteli kaksi maalia 18 vuoden ja 248 päivän iässä marraskuussa 1966.

Schaefer varattiin NHL:ään kesällä numerolla yksi ja on ottanut paikkansa Islandersin miehistöstä. Hän on saalistanut alkukauden 12 ottelussa mainiot tehot 5+5=10.

Schaefer viimeisteli 1–0-lukemat Columbuksen verkkoon ensimmäisessä erässä ylivoimalla. Hän teki toisen maalinsa kolmannen erän lopussa ja tasoitti 2–2:een. Simon Holmström viimeisteli 29 sekuntia myöhemmin Islandersin 3–2-voiton, kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä enää 38 sekuntia.

NHL:n verkkosivujen mukaan Islanders teki kirillään seurahistoriaa. Koskaan aiemmin se ei ollut noussut ottelun lopussa noin lyhyessä ajassa tappioasemasta voittoon. Kahden viimeisen peliminuutin aikana Islanders oli noussut voittoon aiemmin vain kerran, mutta maaliskuussa 2019 tasoitusmaali syntyi ajassa 58.14. Nyt Schaefer tasoitti ajassa 58.53.