Nyt huutokaupataan käsittämätön aarre 1970-luvulta: Nasan Voyager-nauhoitteesta maksettaneen huippuhinta

Myynti alkaa 270 000 eurosta: "Asiakirja vertaansa vailla"

– Golden Record on avaruustutkimuksen ja sivilisaatiomme historiassa asiakirja vertaansa vailla, Sotheby's kuvaa.

Huutokauppatalon mukaan nauhoite on "suoraan Ann Druyanin ja Carl Saganin henkilökohtaisesta kokoelmasta".

Mikä on Voyagerien "kultainen levy"?

Voyager 1:n ja 2:n pääasiallinen tavoite oli tutkia Jupiteria ja Saturnusta, mutta niiden matka on tämän jälkeen jatkunut kauemmas kuin minkään ihmisten luoman esineen. Luotaimet ovat tutkineet avaruutta 1970-luvulta lähtien.

Luotainten mukana avaruuteen lähetettiin "kultainen levy", engl. Golder Record, joka tosiasiassa on kullalla päällystetty kuparilevy. Levy esittelee ihmiskuntaa ja elämää Maapallolla; sen äänimaailmaan kuuluu esimerkiksi tervehdyksiä eri kielillä, tuulen, ukkosen, lintujen ja valaiden ääniä ja erilaisia musiikkityylejä. Mukana on niin Beethovenia ja Mozartia kuin myös Chuck Berryn Johnny B. Goodekin.

All Over Press

Äänite todistaa, "miten kaunista on elää maapallolla"

Äänimaailman nauhoitteelle loi tähtitieteilijä Carl Saganin johtama työryhmä. Sagan kuoli vuonna 1996. Nyt myytävä äänite on projektin luovan johtajan Druyanin luovuttama.

– Carl ja minä kollegoidemme kanssa loimme kultaisen levyn todistamaan, miten kaunista on elää maapallolla. Toivoimme, että äänite vangitsisi maailmamme rikkauden ja monipuolisuuden, Druyan kommentoi.

Äänitteestä on tehty kahdeksan kopiota. Kaksi näistä on lähetetty avaruuteen. Nyt myytävä master-nauhoite on ollut Druyanin hallussa vuosikymmenet.