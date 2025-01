Kesätöiden haku alkoi – tällaisia vinkkejä kokenut rekrytoija ja opiskelijat antavat

Yritykset arvioivat tarjoavansa tulevalle kesälle jopa 110 000 työ- ja harjoittelupaikkaa. HOK-Elannon henkilöstöjohtajan mukaan huolellisella hakemuksella pääsee jo pitkälle. Nuoret työnhakijat taas kehottavat korostamaan omia vahvuuksia työhön.

Monet ensi kesän paikat ovat tulleet hakuun heti loppiaisen jälkeen. Esimerkiksi S-ryhmä on tarjoamassa kesäksi noin 18 000 työpaikkaa.

Noin 2000 kesätyöläistä palkkaavan HOK-Elannon mukaan hakemuksia on tullut viime vuosina jopa 20 000 vuosittain. Henkilöstöjohtaja Kaisa Tuuliainen kehottaa panostamaan kaikkeen hakemuksesta alkaen.

– Kannattaa tehdä hakemus itse ja käyttää siihen aikaa. Jos esimerkiksi pyydetään videoesittelyä niin tekee sen videoesittelyn, hän sanoo.

Haastattelussa taas voi tehdä vaikutuksen osoittamalla motivaatiota.

– Sellainen asenne ja tekemisen meininki ja halu oppia kiinnittää huomiota. Emme odota, että jokainen on ammattilainen, kun tulee ensimmäistä kertaa kesätöihin. Mutta haluamme nähdä ihmisiä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita siitä asiakaspalvelusta ja valmiita tulemaan osaksi työyhteisöä, Tuuliainen toteaa.

Opiskelijat: Korosta omia vahvuuksia

Helsingin keskustassa moni MTV Uutisten haastattelema opiskelija sanoo jo aloittaneensa kesätöiden haun. Esimerkiksi oikeustieteen opiskelijat Maria Viiru ja Katariina Arponen kertovat, että oman alan työpaikoista on kova kilpailu myös kesätöiden ohella.

– Kannattaa katsoa, mitä ja millaista persoonaa yritykset hakevat. Ja myös tutustua niihin yrityksen arvoihin, että miten ne sopivat juuri sinuun, Arponen sanoo.

Maria Viiru puolestaan sanoo lähettävänsä paljon myös avoimia hakemuksia yrityksille.

– Uskon, että aito ja rehellinen työnhakija saa kyllä omanlaisiaan töitä. Yleensä se varmaan loistaa siinä työhakemuksessa. Tärkeää on myös, että pyrkii vakuuttamaan itsensä ja muut siitä, että minkä takia juuri minä olen sopiva hakija, hän sanoo.

Liiketalouden opiskelija Lauri Paukkonen kertoo jo aloittaneensa kesätöiden haun ensi kesälle. Viime kesänä hän sai hyvää oman alan kokemusta työskentelemällä myyjänä käytettyjä autoja myyvässä liikkeessä.

– Töiden saamiseen on vaikuttanut se, että on se yksi hyvä CV [ansioluettelo] ja hakemus, jonka lähettää työnantajille. Vinkkinä voisin antaa sen, että omaa henkilöprofiilia on nykyään todella helppo rakentaa sosiaalisen median kautta, Paukkonen sanoo.