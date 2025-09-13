Saul Alvarez ja Terence Crawford kohtaavat viikonloppuna Las Vegasissa, mitä on hehkutettu etukäteen nyrkkeilyn "vuosikymmenen otteluksi". Suomalaisasiantuntija Pekka Mäki ennustaa matsista yleisen mielipiteen vastaisesti niukkaa voittoa Crawfordille.

Ennakkopuheet vuosikymmenen ottelusta eivät ole liioiteltuja. 35-vuotias Alvarez ja Crawford, 37, ovat keikkuneet jo vuosikausien ajan ammattinyrkkeilyn kaikki painoluokat huomioivien rankinglistojen eliitissä.

Molemmat ovat myös hallinneet eri nyrkkeilyorganisaatioiden maailmanmestaruusvöitä peräti neljässä eri painoluokassa – Crawford kevytsarjan ja ylemmän välisarjan välillä, Alvarez ylemmästä välisarjasta aina raskaaseen keskisarjaan saakka.

Lisäksi Crawford on urallaan tappioton (41–0–0). Alvarezinkin saldo on huima 63–2–2.

Nyt kaksikko kohtaa ylemmässä keskisarjassa, mikä tietää Crawfordille ensimmäistä loikkaa 76-kiloisiin. Hän on otellut viime matsinsa kahta painoluokkaa alempana. Panoksena on Alvarezin kolme MM-vyötä.

Kokenut nyrkkeilyvaikuttaja Pekka Mäki luonnehtiikin Crawfordin painoloikkaa kovaksi. Ottelusta hän odottaa hyvin mielenkiintoista.

– Vaikka Crawford lähtee otteluun alemmasta painoluokasta, näen tämän 50–50 matsina. Lopulta Crawford on mielestäni pikkuisen parempi.

– Rohkea veikkaus, mutta ehkä minä luotan Crawfordin muuntautuvuuteen. Hän pystyy ottelemaan oikea käsi takana ja vasen käsi takana, Mäki perustelee MTV Urheilulle.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Mäen mukaan voimaominaisuudet ovat kaksikon vertailussa "Canelo" Alvarezin heiniä, mutta Crawfordia hän pitää taitavampana.

– Nyrkkeilyssä pitää arvostaa ja kunnioittaa lyöntivoimaa, mutta ennen kuin saat sen voiman käyttöösi, sinun pitää osua. Crawford on muokkautuja ja luontainen kehässä olija. Alvarezin on vaikea saada häneen osumaa. Crawford ei tule ottelussa seisomaan Canelon edessä ja vaihtamaan iskuja, vaan hän on vasemmalla ja oikealle, siellä ja tuolla.

Mäki näkeekin Suomen aikaa varhain sunnuntaiaamuna iskettävässä ottelussa yhtäläisyyksiä Alvarezin 12 vuotta sitten haukkaamaan otteluun lajilegenda Floyd Mayweatheria vastaan. On oikein puhua haukkaamisesta, sillä Alvarez jäi aseettomaksi puolustusnyrkkeilyklinikan pystyyn pistänyttä ja tarvittavat osumat napsinutta Mayweatheria vastaan.

– Voi olla, että Canelo lyö paljon voimaiskujaan ilmaan ja se kuluttaa. Siinä välillä Crawford poimii pisteitä, ja voittaa koko ottelun pistein, Mäki ennustaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Yleisimpi ennakkomielipide ottelusta on ollut se, että kovissa mestaruusmatseissa itseään Crawfordia enemmän marinoinut, painavalyöntisempi Alvarez on suosikki. Crawfordin iskukestävyyttä hänelle normaalia ylemmässä painoluokassa on epäilty.

Mäki tunnustaa Alvarezin pienen kokemusedun, ja mainitsee muun muassa valtavan mediahuomion saaneen ja tuloksiltaan kiistellyn trilogiaottelusarjan Gennadi Golovkinia vastaan.

Myös Alvarez on yrittänyt painaa Crawfordin saavutuksia alas ottelun markkinointitilaisuuksissa. Lisäksi Meksikon kansallissankarilla odotetaan olevan niin sanottu kotikehäetu Las Vegasissa. Mäki luottaa silti Nebraskasta kotoisin olevaan Crawfordiin.

– Hän teki jo uransa alussa ryöstöretken Skotlantiin, kun hän voitti Rickie Burnsin ja otti kevytsarjan maailmanmestaruuden.

– Crawford on hyvä nyrkkeilijä, kiistaton mestari kahdessa painoluokassa, Mäki summaa.