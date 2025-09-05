Mike Tyson ja Floyd Mayweather kehään!

Mike Tyson on treenannut itsensä huippukuntoon.
Mike Tyson ottelee seuraavaksi Floyd Mayweatheria vastaan.STELLA Pictures / ddp
Nyrkkeilylegendat Mike Tyson ja Floyd Mayweather aikovat otella vastakkain alkuvuodesta.

60 vuotta ensi vuonna täyttävä Tyson ei ollut uskoa kuullessaan, että Mayweather on valmis hyppäämään kehään hänen kanssaan.

– Se tulee olemaan hänen terveydellensä haitallista. Hän haluaa kuitenkin sen tehdä, nimet ovat paperissa ja tämä tapahtuu, Tyson sanoi CNN:n mukaan.

Mayweather, 48, on voittanut kaikki uransa ammattilaisottelut. Vaikka Tyson on järkäle, joka on otellut raskaansarjan otteluissa, ei kevyemmissä sarjoissa otellut Mayweather ryhtynyt nöyristelemään.

– Niiden 30 vuoden aikana kun olen tätä tehnyt, ei ole ollut yhtään nyrkkeilijää, joka olisi kyennyt tahraamaan lajiperintöäni, Mayweather sanoi.

– Olen nyrkkeilybisneksen paras.

Mayweather otteli viimeksi virallisen ottelun vuonna 2017 vapaaottelutähti Conor McGregoria vastaan. Tyson taas kävi häviämässä viime vuonna Youtubesta tutulle Jake Paulille.

