Mike Tyson ja Floyd Mayweather kehään!

Nyrkkeilylegendat Mike Tyson ja Floyd Mayweather aikovat otella vastakkain alkuvuodesta.
60 vuotta ensi vuonna täyttävä Tyson ei ollut uskoa kuullessaan, että Mayweather on valmis hyppäämään kehään hänen kanssaan.
– Se tulee olemaan hänen terveydellensä haitallista. Hän haluaa kuitenkin sen tehdä, nimet ovat paperissa ja tämä tapahtuu, Tyson sanoi CNN:n mukaan.
Mayweather, 48, on voittanut kaikki uransa ammattilaisottelut. Vaikka Tyson on järkäle, joka on otellut raskaansarjan otteluissa, ei kevyemmissä sarjoissa otellut Mayweather ryhtynyt nöyristelemään.
– Niiden 30 vuoden aikana kun olen tätä tehnyt, ei ole ollut yhtään nyrkkeilijää, joka olisi kyennyt tahraamaan lajiperintöäni, Mayweather sanoi.
– Olen nyrkkeilybisneksen paras.
Mayweather otteli viimeksi virallisen ottelun vuonna 2017 vapaaottelutähti Conor McGregoria vastaan. Tyson taas kävi häviämässä viime vuonna Youtubesta tutulle Jake Paulille.