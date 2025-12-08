Mike Tysonin mukaan hän ja Floyd Mayweather iskisivät yhteen maaliskuussa Afrikassa.
Syyskuussa Mike Tyson, 59, kertoi, että hän ottelisi toista yhdysvaltalaista nyrkkeilylegendaa Floyd Mayweatheria, 48, vastaan alkuvuodesta.
Viime viikonloppuna Tyson kertoi lisää yksityiskohtia An Experience With Mike Tyson -tapahtumassa.
– Floyd Mayweather, voitteko uskoa? Se tulee tapahtumaan maaliskuussa Afrikassa, hän kertoi muun muassa Independentin mukaan.
– Siitä tulee uskomatonta, se tulee rikkomaan kaikki ennätykset. Siitä tulee yksi vuoden suurimmista urheilutapahtumista, legenda puhkui.
Tyson otteli viimeksi marraskuussa 2024 tappiollisesti tubettajasta nyrkkeilijäksi muuntautunutta Jake Paulia vastaan. Mayweather puolestaan nyrkkeili viimeksi virallisen matsin vuonna 2017 vapaaottelutähti Conor McGregoria vastaan.
Tysonia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista raskaan sarjan nyrkkeilijöistä. Eri sarjoissa iskenyt Mayweather puolestaan voitti huippu-urallaan kaikki 50 ammattilaisotteluaan.