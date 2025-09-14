Nyrkkeilyn supertähti Saul "Canelo" Alvarez pyrki sementöimään paikkansa yhtenä lajihistorian suurimmista MM-ottelussa Terence Crawfordia vastaan. Sen sijaan hänen kurssinsa romahti, kirjoittaa MTV Urheilun Ossi Karvonen.

Ylemmän keskisarjan MM-ottelussa oli panoksena Alvarezin MM-vyöt ja Crawfordin tappioton rekordi ammattilaisena. Valtavat mittasuhteet keränneellä matsilla oli muutakin painoarvoa. Sen piti kruunata erityisesti Meksikon kansallissankariksi nousseen Alvarezin nyrkkeilylle jättämä perintö.

Juuri tästä syystä Alvarezilla oli MM-kehässä enemmän hävittävää. Ja hän hävisi.

Tuloksesta teki Alvarezin kannalta vielä rumemman se, millä tapaa se tuli. Crawford osoitti olevansa taitavampi nyrkkeilijä. Alvarezin piti hallita ottelua voimallaan kaksi painoluokkaa alempaa ponnistanutta yhdysvaltalaista vastaan. Lopulta Crawford vastasi ottelun painavimmista lyönneistä, ja väisti, suojasi tai kesti meksikolaisen parhaat pommit ilman ongelmia.

Tuomarien pisteet merkittiin 116–112, 115–113 ja 115–113. Nämä lukemat imartelevat Alvarezia.

Terence "Bud" Crawford (vas.) hallitsi valtavat mittasuhteet saaneen MM-ottelun tapahtumia.2025 Chris Unger

Ottelussa oli myös kaikuja menneisyydestä.

Päivälleen 12 vuotta sitten Alvarez koki uransa avaustappion Floyd Mayweatherin kehäkoulussa. Yhdysvaltalaislegenda väisteli nuoremman haastajansa iskut, ja napsi makeita osumia sieltä ja täältä. Alvarez sai oppitunnin.

Alvarez haukkasi toisen kerran urallaan liian ison palan toukokuussa 2022, kun hän yritti kukistaa Dimitri Bivolin raskaassa keskisarjassa. Tuolloin Alvarez törmäsi liian isoon ja iskuvoimaiseen vastustajaan.

Crawfordia vastaan Alvarezin ongelmat olivat samantyylisiä kuin Mayweather-ottelussa. Vastustaja oli yksinkertaisesti liian taitava, minkä seurauksena meksikolainen ei päässyt käsiksi häneen. Alvarez näytti neuvottomalta.

– Nyrkkeilyssä pitää arvostaa ja kunnioittaa lyöntivoimaa, mutta ennen kuin saat sen voiman käyttöösi, sinun pitää osua. Crawford on muokkautuja ja luontainen kehässä olija. Alvarezin on vaikea saada häneen osumaa. Crawford ei tule ottelussa seisomaan Canelon edessä ja vaihtamaan iskuja, vaan hän on vasemmalla ja oikealle, siellä ja tuolla.

Nyrkkeilyvaikuttaja Pekka Mäki ei olisi voinut osua keskemmälle kohdetta MTV Urheilulle antamassaan ennakkoarviossa. Mäki ennusti Crawfordille pistevoittoa.

Canelo on edelleen huikea nyrkkeilijä ja kansallissankari meksikolaisten silmissä, mutta hänen ponnistelunsa nousta lajin suurlegendojen joukkoon koki valtaisan arvovaltakolauksen Las Vegasissa.