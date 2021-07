Nuorten rokottamiseen kaivataan vauhtia – THL:n Nohynek MTV:lle: "Laumasuoja koronaa vastaan vaatii 90 prosentin rokotuskattavuuden"

Suomessa on todettu tänään 380 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu lähes 1 300 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tähän mennessä koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 63,4 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut 26,4 prosenttia.

90 prosentin rokotuskattavuus on Nohynekin mukaan saavutettavissa.

– Jos katsoo vanhempaa ikäryhmää, siellä 65-vuotiaista ylöspäin jo yli 90 prosenttia on rokotettu ensimmäisellä annoksella. Hyvältä tämä näyttää, Nohynek kertoo.

Nuorten rokottamiseen kaivataan vauhtia

Nuortenkin rokotustahti on ollut Nohynekin mukaan toistaiseksi hyvä. 20–24-vuotiasta yli puolet on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen. Myös 12–19-vuotiaista on saatu rokotettua reilu viidesosa ensimmäisellä annoksella.