Helsingin koronatilanne pahentunut: Tartunnanjäljitys kuormittunut – yli puolet tartunnoista ravintoloista ja baareista

Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 137 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokaudessa. Tartuntamäärien kasvu jatkaa nousuaan nyt myös muualla Euroopassa.

Tartunnat leviävät etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. Yli puolet tartunnoista on saatu ravintoloissa ja baareissa sekä muissa vapaa-ajan kontakteissa kotimaassa.

EM-kisojen tartunnoista jatkotartuntoja on vähän. Suurin osa tartunnoista on delta-varianttia.

Kasvanut tartuntojen määrä ei näy toistaiseksi pääkaupunkiseudun sairaanhoidon tilanteessa. Sen sijaan tartunnanjäljitys on kuormittunut. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toivoo vastuullisuutta ihmisiltä epidemian keskellä.

– Koronakriisi ei ole ohi. Kesästä ja lomakaudesta huolimatta on tärkeää, että jokainen kantaa oman vastuunsa koronaepidemian hillitsemisessä. Rokotus tulee ottaa omalla vuorollaan viivyttelemättä, Vapaavuori sanoo tiedotteessa.

– Oireisena on pysyttävä karanteenissa. Sosiaalisissa tilanteissa tulee toteuttaa suojautumistoimenpiteitä. Testiin tulee hankkiutua matalalla kynnyksellä.

– Vaikka tilanne sairaaloissa on edelleen hyvä, vain ennakkoon varautumalla ja hyviä käytäntöjä noudattamalla voimme yrittää varmistaa sen, ettei loppukesästä tai syksyllä koulujen alkaessa jouduta taas tiukempiin rajoituksiin ja yhteiskunnan sulkemiseen, Vapaavuori sanoo.

Koronatestejä tehdään edelleen aktiivisesti ja testiaikoja on hyvin saatavilla. Testatuista koronatartunnan saaneiden osuus on niin ikään kasvanut ja se on nyt 3,3 prosenttia.