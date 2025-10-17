Asunnottomien yötä vietetään jälleen perjantaina 17.10. useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Ari Huldén käytti huumeita ja asui Helsingin kaduilla vuosikausia. Hän sai elämänsä suunnan kuitenkin käännettyä, ja on ollut nyt raittiina 24,5 vuotta ja asuu omassa asunnossaan Helsingissä.

– Viimeiset surkeat vuodet laahustin Pohjois-Helsingissä. Oli kylmä ja nälkä. Raskain kokemus oli emotionaalinen yksinäisyys ja epätoivo, Huldén muistelee.

Ari Huldén kertoo kokeneensa epätoivoa kohtalostaan asunnottomana.

Hän sai lopulta hiv-tartunnan. Se ja erilaiset tulehdukset toivat hänet lopulta säännöllisen hoidon piiriin. Hän kertoo sairaalassa saamansa kohtelun olleen yksi käänteentekevä asia hänen elämässään.

– Krooniset sairaudet mahdollistivat matalan kynnyksen palvelut. Ensimmäinen lämmin tunnemuisto on HUS:in infektiopolilta. Siellä mua kohdeltiin kuin ketä tahansa ihmistä. Se aukaisi muureja. En ollut tottunut siihen, että kelpaan sellaisena kuin olen.

Huldén valjasti kokemuksensa hyötykäyttöön

Huldén toimii nykyään sekä kokemusasiantuntijana että vertaistukijana asunnottomille.

Hän oli perjantaina mukana Helsingin keskustassa järjestetyssä Asunnottomien yö -tapahtumassa Kansalaistorilla.

– Asunnottomien kuuluu saada olla täällä mukana kuten kaikkien muidenkin. Heidän puolestaan tätä päivää vietetään globaalistikin, Huldén sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Asunnottomien yön ajankohta, perjantai 17.10., on myös YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä.