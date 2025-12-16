Espoon Ymmerstan syyskuinen ampumistapausta on tutkittu murhan yrityksenä.
Espoon Ymmerstassa syyskuussa tapahtunutta ammuskelua on tutkittu murhan yrityksenä. Tapaus on siirtymässä syyteharkintaan.
Esitutkinnan perusteella Ymmerstaan saapui aamuyöllä 15.syyskuuta useita henkilöitä kahdella ajoneuvolla. He tulivat paikalle selvittämään asioita henkilön kanssa, joka joutui myöhemmin ampumisen uhriksi.
– Ampumista oli edeltänyt muutamaa päivää aiemmin tapahtunut epäilty ryöstö, jota on tutkittu Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella. Epäiltyyn ryöstöön liittyen käytiin viestintää ja uhkailtiin, mikä eskaloitui murhan yritykseksi 15.9 Ymmerstassa, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Marko Forss Helsingin poliisilaitokselta.