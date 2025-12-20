Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue murjoi Saksan. Päävalmentaja Lauri Mikkola oli tyytyväinen nousujohteiseen peliesitykseen. Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Saksan maalein 7–3 MM-leirin avausottelussa Yhdysvaltojen Duluthissa.

Nuorilla Leijonilla riitti laajasti onnistujia lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun maalintekijöinä kunnostautuivat Oliver Suvanto, Joona Saarelainen, Heikki Ruohonen, Lasse Boelius, Matias Vanhanen, Jasper Kuhta ja Max Westergård.

– Olimme vähän varovaisia ensimmäisessä erässä puolustussuuntaan, mutta hyökkäyssuuntaan olimme tehokkaita. Teimme neljä maalia. Oli jo ihan hyviä hyökkäyspään juttuja, mutta puolustussuuntaan annoimme Saksalle liikaa tilaa. Sitten he pystyivät tekemään pari maalia, Suomen päävalmentaja Lauri Mikkola summasi STT:lle ääniviestitse.

– Toinen erä oli meiltä selkeästi parempi, ja löysimme vähän paremmin yhteisen rytmin hyökätä. Ei hosuttu niin paljon. Pystyimme puolustamaan aika tasapainoisesti. Sama jatkui kolmannessa erässä. Pelinhallinta oli meillä läpi ottelun. Puolustus- ja hyökkäysrytmit paranivat vain entisestään, päävalmentaja jatkoi.

Paikallisen sanomalehden Duluth News Tribunen mukaan Suomen maalivahti Kim Saarinen torjui 14 laukausta. Saksan Linus Vieillard pysäytti kiekon 22 kertaa.

Seuraavaksi jenkit

Nuoret Leijonat kohtaa harjoitusottelussa vielä Yhdysvallat 23. joulukuuta paikallista aikaa ennen kuin lopullinen MM-joukkue vahvistetaan.