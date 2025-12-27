Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue otti odotetun voiton Tanskasta MM-kilpailujen avausottelussaan Yhdysvalloissa.

Nuoret Leijonat murjoi vastustajansa maalein 6–2 ja hallitsi kenttätapahtumia muutamaa nukahdusta lukuun ottamatta. Suomi vei ottelun maalia kohti suuntautuneet laukaukset 43–10.

Jasper Kuhdan johtama kolmosketju kuului Suomen parhaimmistoon. Keskushyökkääjä Kuhta (0+3) ja laitahyökkääjä Leo Tuuva (0+2) pohjustivat laitahyökkääjä Roope Vesterisen (2+0) maalit ensimmäisessä ja toisessa erässä.

Lisäksi Kuhta oli syöttäjänä mukana Oliver Suvannon ylivoimamaalissa ensimmäisessä erässä.

Nuoret Leijonat onnistui maalinteossa ottelun molemmissa ylivoimapeleissään, mutta sortui itse huolimattomaan jäähyilyyn. Tanska hyödynsi yhden kolmesta ylivoimastaan.

Harvinainen vastustaja

Nuoret Leijonat on alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen vakiomenestyjä ja hallitseva hopeamitalisti, mutta Tanska kuuluu ikäluokan arvokilpailujen harvinaisempiin joukkueisiin.

Kohtaaminen oli Suomelle ja Tanskalle vasta neljäs MM-tasolla. Tanska yllätti Suomen vuonna 2016, mutta perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomi otti kolmannen voittonsa keskinäisissä otteluissa.

Vesterinen ja Onni Kalto veivät Suomen 2–0-karkumatkalle jo ottelun alkuminuuteilla, mutta Tanska tokeni shokkialusta. William Bundgaard yllätti Suomen maalivahti juuttien ensimmäistä maalintekotilanteesta ja kavensi ennen avauserän puoliväliä.