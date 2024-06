Nuoria väkivaltavankeja entistä enemmän – "True crime -maailman ihannointi näkyy"

– Väkivalta on otettu yhdeksi välineeksi silloin, jos on muuta keinottomuutta tai kun halutaan pönkittää sosiaalista asemaa. Jollakin tavalla true crime -maailman ihannointi näkyy nuorten käyttäytymisessä, ylikonstaapeli Teemu Huttunen Satakunnan poliisista kertoo.

Somella iso rooli

– Nuorilla on kovat paineet onnistua yhteiskunnassa ja saavuttaa asioita, joita he näkevät esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Siellä on esikuvia, joilla on tavaraa ja omaisuutta, ja nuoret yrittävät saavuttaa samaa nopeasti. Lisäksi porukka vetää puoleensa, eli nuoret saattavat ajautua väärään porukkaan, jossa tehdään rikoksia, toiminnanjohtaja Marko Rajamäki Kris-Suomen keskusliitosta kertoo.