Kaksi saimaannorppaa kuoli kalaverkkoihin

Tänä vuonna Metsähallituksen tietoon on tullut seitsemän pyydyksiin kuollutta saimaannorppaa.
Metsähallitus kertoo, että sille tuli perjantaina ilmoitukset kahdesta kalaverkkoihin kuolleesta saimaannorpan kuutista.
Molemmat olivat tänä vuonna syntyneitä uroskuutteja, joista toinen löytyi Pihlajavedeltä Savonlinnasta ja toinen Petraselkä-Yövesi-vesialueelta Puumalasta.
Metsähallituksen mukaan kuuttien kohtaloksi koituneet verkot olivat molemmista päistä ankkuroituja. Ne olivat kumpikin kalastusrajoitusalueella ja asetuksen mukaisia.
Verkkokalastus on sallittu myös rajoitusalueella muulloin kuin huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Kuitenkin rajoitusalueella kaikkein vaarallisimmat pyydystyypit, kuten riimuverkot, löysänieluiset rysät ja katiskat sekä kalatäkyiset koukkupyydykset ovat kiellettyjä ympäri vuoden.
Metsähallituksen tietoon on tänä vuonna tullut yhteensä seitsemän pyydyksiin kuollutta saimaannorppaa, joista viisi on hukkunut verkkoihin.
Tänä vuonna Saimaalta on löytynyt yhteensä 41 kuollutta norppaa. Kuutteja syntyi tänä vuonna 111, joista 26 on todettu kuolleiksi. Heikkojen pesimäolosuhteiden vuoksi 20 kuuttia kuoli jo ennen vieroitusta, Metsähallitus kertoo.