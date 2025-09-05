Savonlinnassa löytyi verkkoihin kuollut kuutti: Ruho oli yritetty hävittää

AOP saimaannorppa
Arkistokuva© juha metso/All Over Press
Julkaistu 14 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Sivulliset löysivät eilen Pihlajavedeltä Savonlinnasta verkkoihin hukkuneen kuutin, kertoo Metsähallitus

Kuutti on kahdeksas Metsähallituksen tietoon tullut, pyydykseen kuollut saimaannorppa tänä vuonna.

Naaraskuutin ympärillä oli pala irti leikattua kalastusverkkoa. Kuutin vatsa oli viilletty auki ilmeisenä tarkoituksena hävittää se, Metsähallitus arvioi.

Kalastuslaki kuitenkin velvoittaa pyydyksen omistajaa ilmoittamaan kalanpyydykseen kuolleesta saimaannorpasta Metsähallitukselle viipymättä.

Tutkimuksen mukaan Metsähallituksen tietoon tulee vain kolmannes pyydyksiin kuolleista norpista.

Lisää aiheesta:

Jälleen yksi saimaannorppa kuoli muikkuverkkoon SavonlinnassaNuori saimaannorppa hukkui kuhaverkkoon Suur-Saimaalla – jo seitsemäs tänä vuonnaSaimaannorpan kuutti hukkui verkkoon – kuolema yritettiin luultavasti pimittääNuori saimaannorppa hukkui kalaverkkoon Savonlinnassa – toimitetaan ruumiinavaukseenSaimaannorppa hukkui kalastajan verkkoon SavonlinnassaKaksi kuuttia löytynyt kuolleena verkoista Savonlinnan Pihlajavedellä
SaimaannorppaSavonlinnaMetsähallitusRikos

Tuoreimmat aiheesta

Saimaannorppa