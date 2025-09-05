Savonlinnassa löytyi verkkoihin kuollut kuutti: Ruho oli yritetty hävittää

Sivulliset löysivät eilen Pihlajavedeltä Savonlinnasta verkkoihin hukkuneen kuutin, kertoo Metsähallitus.
Kuutti on kahdeksas Metsähallituksen tietoon tullut, pyydykseen kuollut saimaannorppa tänä vuonna.
Naaraskuutin ympärillä oli pala irti leikattua kalastusverkkoa. Kuutin vatsa oli viilletty auki ilmeisenä tarkoituksena hävittää se, Metsähallitus arvioi.
Kalastuslaki kuitenkin velvoittaa pyydyksen omistajaa ilmoittamaan kalanpyydykseen kuolleesta saimaannorpasta Metsähallitukselle viipymättä.
Tutkimuksen mukaan Metsähallituksen tietoon tulee vain kolmannes pyydyksiin kuolleista norpista.