MTV Uutiset sai haltuunsa sisäisen raportin: Lääkärit avautuvat erittäin vakavista ongelmista Suomen suurimman sairaanhoitopiirin toiminnassa – ”Raportti on niin hyytävä, ettei tämä voi olla edes totta"

Tapahtumat ovat jatkuneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä jo useiden vuosien ajan.



Jo alkuvuodesta 2019 tulivat Nuorten lääkärien yhdistyksen (NLY) koulutuspaikkakyselyn tulokset, joissa HUS sai murskatulokset.



Mainos

Mainos

Tämän seurauksena HUS:n tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta teetätti haastattelututkimuksen, jossa haluttiin kuulla erikoistuvien lääkäreiden kokemuksia ja ajatuksia HUS:sta työ- ja koulutuspaikkana.



Tuore raportti antaa karun kuvan erikoistuvien lääkäreiden arjesta HUS:ssa. MTV Uutiset sai raportin haltuunsa.



Muun muassa näin HUSin toimintaa tylytetään:

– Suomen paskin työnantaja: Potilaat hoidetaan hyvin, mutta organisaationa se on ihan hirvittävä. Esimiesvastuut on epäselvät, kukaan ei oikeasti vastaa mistään. Mikään ei kuulu kenellekään, yksi vastaaja kertoo.



– Erikoistuvia ei nähdä minkään alan ammattilaisina vaan pelkästään resurssina. Numerosarjoina, ja mitä halvemmalla saa, niin sen parempi. Meidän päätehtävä on pyörittää sairaalan poliklinikkaa ja osastojen paperityötä, vastauksissa kerrotaan.



– HUSin silmissä hyvä erikoistuva on sinkku, joka asuu yksiössä sairaalan vieressä, ja pystyy käyttämään kaiken vapaa-aikansa siihen työn tekemiseen ja palkatta töissä olemiseen.



Tutkimusjohtaja Pitkäranta oli raportin sisällöstä yllättynyt ja järkyttynyt.



– Ensimmäinen reaktio oli se, että raportti on niin hyytävä, ettei tämä voi olla edes totta. Olin aina ajatellut, että HUS on niin mielettömän hieno oppialusta, ja ettei mistään maailmasta löydä tämänlaista paikkaa, sanoo Pitkäranta.



Vahva viestintuojan kivittämisen kulttuuri



Mainos

Mainos

Kaikkiaan 25 sivua kattava raportti paljastaa, että epäkohtien esiin nostamisesta on seurannut erikoistuvalle lääkärille puhuttelu ja leimautuminen hankalaksi ihmiseksi.



Raporttia varten tehdyissä haastatteluissa ilmenikin useita esimerkkejä puhumisen vaarallisuudesta.



– Tunnen muita erikoistuvia, jotka haluaisivat esimerkiksi Apotista ja muistakin asioista kirjoittaa nimettömän mielipidekirjoituksen, mutta eivät uskalla, koska he pelkäävät, ettei heidän määräyskirjojaan jatketa, jos kävisi ikinä ilmi, että he ovat jotain kritiikkiä esittäneet julkisesti, eräs haastateltava kertoo.



– Olen itse kuullut suoraan meidän yläpuolelta sanottavan, että tämä bussi on matkalla tuonne, jos ei kiinnosta niin hyppää pois. Jos on yritetty saada jotain muutosta tai kertoa kehitysehdotuksia, niin vastauksena on, että tulijoita riittää, että goodbye. HUSin asenne on ylimielinen, koska tämä on niin haluttu työ- ja oppimispaikka, niin sitten täällä voidaan käyttäytyä ihan miten tahansa, koska ajatellaan, että ellei erikoistuva tässä jaksa tai ”sua ei kiinnosta”, niin seuraavat kyllä tulee tilalle. Monilta eri erikoisaloilta tätä kuulee, se on välillä aika karua.



Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Samuli Saarni on hyvin huolissaan HUS:n retuperällä vallitsevasta avoimuuden kulttuurista.



– Sairaaloissahan on melkein nyt jo yli 20 vuotta yritetty nimenomaan rakentaa avoimuuden kulttuuria. Olemme hakeneet paljon sellaista avoimuuden kulttuuria, että jos jotain tapahtuu, niin se raportoidaan. Meillä on siihen kliinisen työn puolelta selkeät järjestelmät, selventää Saarni



– Kyllähän tämä on ehdottomasti sellainen asia, johon meidän organisaatiossa täytyy oikein pontevasti puuttua. Tämähän ei varmasti koske myös pelkästään erikoistuvia lääkäreitä, vaan ylipäätään koko henkilökuntaa, sanoo HUS:n tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta.



Kiristystä ja uhkailua



Myös moni vastaajista oli kohdannut esimiestasolta tapahtuvaa uhkailua ja kiristämistä.



Mainos

Mainos

Raportista selviää, että joitain erikoistuvia lääkäreitä oli jopa kiristetty tulemaan kesken äitiysloman töihin tekemään lyhyttä sijaisuutta. Kieltäytyminen olisi johtanut töiden päättymiseen.



– Erikoistuvia on esimerkiksi kiristetty tulemaan kesken äitiysloman töihin tekemään lyhyttä sijaisuutta sanomalla, että jos et nyt tule, niin et tule koskaan enää. Ajattelin, etten ehkä uskalla sitä tässä kertoa, vaikka kyse ei edes ole minusta. Mutta kun se koskee kahta erikoistuvaa lääkärikaveriani. On aika kamalaa, jos ei kukaan, en edes minä, joka erikoistun eri alalle, niin en melkein uskalla edes sanoa, että näin on ihan oikeasti tapahtunut, koska, jos se yhdistetään nyt heihin, niin sitten heidän uransa on siinä.



– Yritin kannustaa tuttujani osallistumaan tähän haastatteluun, mutta he pelkäävät niin paljon. Niillä on siellä sellainen kulttuuri, että jos he yhtään paljastavat mitään, virkaa ei tule tai määräyskirjoja ei jatketa. He eivät uskalla sanoa mitään kenellekään.



HUS:n pääluottamusmies Risto Arvela on tyrmistynyt erikoistuvien lääkäreiden saamasta kohtelusta.



– Jos joku on äitiyslomalla, niin se on lakisääteinen vapaa. Ei sieltä voi pyytää ihmistä tulemaan töihin vain sen takia, että esimiehellä on muuten vaikeaa saada joku toiminta järjestymään, huomauttaa Arvela.



Viimeinen hätähuuto



MTV Uutisten tietojen mukaan useat erikoistuvat lääkärit kieltäytyivät osallistumasta raportin tekoon oman turvallisuutensa vuoksi. Myös raportista ilmenee, että monet vastaajista olivat erittäin huolissaan siitä, onko heille turvallista osallistua tutkimukseen:



– ”Onhan tämä täysin anonyymiä?”



– ”Et sitten voi mainita, että olen ollut töissä [sairaalassa X], koska minut tunnistaa siitä.”



Mainos

Mainos

– ”En olisi uskaltanut muuten tulla, mutta kun kutsu tuli Anne Pitkärannalta. Luotan häneen.”



Moni vastaamatta jättänyt pitää nyt tehtyä selvitystä erikoistuvien lääkäreiden hätähuutona.



– Se on sitä samaa viestiä, mitä minä olen saanut muiltakin omille kanavilleni. Valitettavasti silloin saan sen pääluottamusmiehenä. Silloin useat sanovat, että älä vaan vie eteenpäin, koska he eivät halua leimautua, sanoo HUS:n pääluottamusmies Arvela.



– Minusta on erittäin hyvä asia, että tämänlainen paperi on nyt saatu aikaiseksi, päättää Arvela.