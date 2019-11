Toimitusjohtaja puolustaa myrskyn silmään joutunutta HUS:ia: "Käynnistin heti kymmenen kohdan ohjelman kuultuani erikoistuvien ongelmista"

Tuominen muistuttaa, että eilen julkitullut raportti on osa ohjelmaa, jonka avulla on pyritty nimenomaan löytämään keinoja tilanteen korjaamiseksi – ja erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen parantamiseksi.

– Ohjelmassa on esimerkiksi, miten luodaan erikoistuvien verkostoja ja miten yleis- ja koko erikoisalan perehdytys pystytään tekemään paremmin. Lisäksi ovat erilaiset varhaisen tuen ja puuttumisen mallit erikoistuville, Tuominen luettelee.

Raportti piirsi karun kuvan johtamisesta

Yli tuhannesta HUS:n erikoistuvasta lääkäristä 36 halusi osallistua haastatteluun. Tuomisen mukaan otos on pieni, mutta tärkeä, sillä sen tarkoituksena oli saada syväluotaus ongelmista.

– Sekin on liikaa, että tällainen otos löytyy. Se kertoo karua kieltään, että sieltä löytyy osa-alueita, jossa johtaminen ei ole hyvää ja tähän meidän täytyy vaan panostaa enemmän ja enemmän, Tuominen sanoo.

– Huomio on vakava, sitä ei saa missään nimessä aliarvioida. se on tosi tärkeätä, että ihmiset tuovat asioita esiin. Työolobarometrit sen sijaan isossa mitassa kertovat varsin hyvää tulemaa.

Alan hierarkisuus ongelmana

– Terveydenhuolto toisinaan on kuin valmiusorganisaatio, kuten palokunta tai armeija ääripäässä. Täällä (sairaaloissa) on monenlaisia toimintoja, joten täytyy myös olla selkeitä esimies-alaissuhteita, mutta ne eivät saa näyttäytyä väärin. Kyllä tässä varmasti on johtamiskoulutuksen paikka, Tuominen sanoo.