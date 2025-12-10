Leppänen kertoo HS:n haastattelussa, kuinka naisviha niin yhteiskunnassa kuin kirkossa on koventunut.

Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen on päätynyt historialliseen ratkaisuun ja jää tammikuussa kolmen kuukauden virkavapaalle.

Leppänen kertoo päätöksestään Helsingin Sanomien haastattelussa.

Päätöstä voi pitää historiallisena, sillä yksikään piispa ei ole tiettävästi Suomessa aikaisemmin jäänyt virkavapaalle.

Leppänen kertoo HS:lle, että on viime aikoina kaivannut aikaa ajatella ja tilaa aistia Jumalan läsnäoloa.

Naisviha koventunut

Leppänen kertoo HS:n haastattelussa, kuinka naisviha niin yhteiskunnassa kuin kirkossa on koventunut.

– Naisten oikeutta toimia pappeina kyseen­alaistetaan nyt ihan eri tavalla kuin ensimmäisinä vuosinani tässä virassa, Leppänen sanoo HS:lle.

Vaikka Leppänen on kirkon näkyvimpiä ja aktiivisimpia piispoja, hän korostaa, että hiljaisuus ei tarkoita vetäytymistä vastuusta.