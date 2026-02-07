Nyt on viimeistään aika heittää romukoppaan stereotypiat hämähäkinseitin peitossa urkujaan soittavista kanttoreista.

Suomen kanttori-urkuriliitto valitsi viikolla vuoden kanttoriksi Pasi Flodströmin, joka on suurelle yleisölle paremmin tunnettu vuoden 2023 tangokuninkaana. Flodström hehkutti MTV:n Huomenta Suomessa, kuinka hän on päässyt toteuttamaan kaksi musiikillista haavettaan jo 30 ikävuoteen mennessä.

– Aloitin pianotunnit kotiseurakunnan kanttorin luona. Musta oli siistiä päästä soittamaan kanttorilaan isolla valkoisella flyygelillä. Silloin päätin että haluan kanttoriksi, Flodström kertaa peruskoulun 3-luokkalaisena syntynyttä uravalintaansa.

Kanttorin töihin nuori mies pääsi jo 16-vuotiaana, ja nyt hän toimii tehtävässä Harjavallassa. Messujen, häiden ja hautajaisissa soittamisen jälkeen on aika pukea iskelmätähden univormu ylle ja lähteä viihdyttämään tanssilavakansaa tangokuninkaana.

– Arvostan, että (vuoden kanttorin valinnassa) on nähty tangokuninkuuden ja kanttoriuden yhdistäminen ja mikä voima siinä on, Flodström sanoo.

Flodströmin kanssa lähetyksessä vierailleen kirkkoherra Kari Kanalan mukaan kanttori ei ole kirkossa vain soittamassa, vaan toimii eräänlaisena tapahtumatuottajana. Kanala korostaa, että kappaletoiveiden kirjo on laajentunut merkittävästi eri kirkollisissa tilaisuuksissa.

– Mirellan Timanttei esimerkkinä toimii uruilla. Ja (Coldplayn) Viva la Vida piti sovittaa urkuversioksi, kun rekrytoimme soittajia, Kanala sanoo.

Flodströmiltä on toivottu häämarsseihin Metallicaa sekä esimerkiksi takavuosien tv-sarja Pulmusten tunnussävelmää (Frank Sinatran Love and Marriage).

– Se sopi kyseiselle parille todella hyvin, Flodström sutkauttaa.

Mutta häiden lisäksi populäärimpi musiikkivalinta on yhä yleisempää myös hautajaisiin, jonne vainajan toiveesta Flodström pääsi soittamaan uruilla Nightwishiä. Videolta voit katsoa, miltä Sleeping Sun uruilla kuulostaa.

– Toivokaa itsellenne merkityksellisiä kappaleita, niin tilaisuuksiin saadaan merkittäviä hetkiä, Flodström sanoo.

Millainen urkumusiikki toimii vauvoille, entä pitääkö kanttorin työssä olla voimakkaasti uskonnollinen ihminen? Muun muassa näihin kysymyksiin Flodström ja Kanala vastaavat myös haastattelussa.