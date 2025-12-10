Piispa Mari Leppänen tekee historiaa jäämällä virkavapaalle – paljastaa syyt MTV Uutisille
Mari Leppänen jää virkavapaalle.
Julkaistu 22 minuuttia sitten
Tommi Forsman
Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen on päättänyt jäädä tammikuussa kolmen kuukauden virkavapaalle. Nyt hän kertoo MTV Uutisille, mikä johti historialliseen päätökseen.
Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen päätti olla edelläkävijä. Yksikään piispa ei tiettävästi ole aikaisemmin jäänyt virkavapaalle Suomessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.
Leppäsen mukaan päätös ei liity suoraan maailman myllerrykseen tai kirkon sisäisiin kiistoihin, vaan piispa haluaa hetken aikaa hitaammalle ajattelulle, lukemiselle, ajatuksille ja kirjoittamiselle.
– Ajatus syntyi jo viime vuoden helmikuussa. Minulle tulee viisi vuotta täyteen, kun aloitin tässä tehtävässä. Työ on kokonaisvaltaista ja olen kaivannut tilaa oman hengellisyyden vaalimiselle, jota tämän päivän työelämän rytmissä on todella vaativaa varjella.
Leppänen toivoo ratkaisunsa rohkaisevan myös muita kirkollisessa työssä olevia ottamaan tarvittaessa aikaa.
– Meillä on ainutkertainen elämä ja vaikka kirkon työ yhteiskunnassa ja ihmisten parissa on tärkeää ja merkityksellistä, elämässä on muitakin asioita kuin työ.
Kirkon piirissä hiljaisuudella ja mietiskelyllä on ikiaikaiset perinteet.
Leppänen muistuttaa jo Jeesuksen rohkaisseen opetuslapsia lähtemään hänen kanssaan yksinäiseen paikkaan, jossa saa hetken levähtää.
– Samaa toteutetaan luostareissa, hiljaisuuden retriiteissä ja pyhiinvaelluksilla.
Leppäsen mukaan maailman vauhti näyttää vain kiihtyvän, vaikka teknologia on antanut ihmisille aikaa ja tilaa.
Kulttuurisodat läikkyvät kirkon piiriin
Kirkon piirissä väännetään edelleen muun muassa naispappeudesta sekä seksuaalivähemmistöjen avioliitosta ja oikeuksista.
Leppänen kertoi Helsingin Sanomissa julkaistussa pitkässä haastattelussa, että naisviha sekä kirkossa että yhteiskunnassa on koventunut.
MTV Uutiset kysyi Mari Leppäseltä, mitä ihmisten pitäisi ajatella siitä, että niin sanotut kulttuurisodat läikkyvät yhä enemmän myös kirkon piiriin.
Leppäsen mukaan kirkko on suomalaisessa yhteiskunnassa niin iso toimija, että kaikki keskustelut, kulttuurisodat ja polarisaatio ovat läsnä myös kirkossa.
– Se, mikä tässä ajassa on uutta, on millä tavalla uskontoa käytetään politiikan välineenä ja miten maailmalla olevat virtaukset ja äänenpainot alkavat virrata meille.
Leppänen viittaa esimeriksi Yhdysvaltoihin, jossa paikoitellen erittäin vanhoillinen, naisvihamielinen suuntaus on alkanut saada yhä enemmän sanavaltaa.
Leppänen nostaa esiin, että meneillään on suuri kulttuurillinen murros, jossa haastetaan sääntöpohjaista yhteiskuntaa, demokratiaa, tiedettä, humanismia ja naisten sekä vähemmistöjen asemaa.
– Seuraukset näkyvät myös meille ja pitää olla hereillä.
Naispappeus puhuttaa yhä vain
Naispappeuden hyväksymisestä on kohta jo 40 vuotta, mutta keskustelua siitä käydään yhä.
– Luulen, että he, jotka tekivät aikanaan asian eteen todella paljon töitä, ajattelivat, että vuonna 2025 oltaisi jo joidenkin uusien kysymysten äärellä.
– Yhtäkkiä ollaankin uudelleen tilanteessa, jossa nostetaan keskusteluun, että tarvitaan jumalanpalvelusyhteisöjä ja pappisvihkimyksiä, joissa ei ole naisia.
Leppänen muistuttaa, että naisten mukanaolo pappeina on tehnyt kirkosta sekä monipuolisemman että rikkaamman.
– Jos mietitään, miten paljon maailmassa on murheita, hyvän elämän rakentamiseen tarvitaan mukaan kaikkia. Ei ole varaa jättää joitain sen ulkopuolelle, piispa kiteyttää.
Mari Leppänen on ollut uransa aika näkyvä hahmo ja keskustelija. Vähemmistöasioiden ohella piispa on pitänyt esillä muun muassa vähäosaisten auttamista ja diakoniatyötä.
Leppänen on myös tukenut samaa sukupuolta olevien avioliittoja, mikä on voimakkaasti kirkon piirissä mielipiteitä jakava teema.
Viime vuoden joulukuussa hän kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että Israelin roolia pitää pystyä arvioimaan kriittisesti.