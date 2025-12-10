Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen on päättänyt jäädä tammikuussa kolmen kuukauden virkavapaalle. Nyt hän kertoo MTV Uutisille, mikä johti historialliseen päätökseen.

Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen päätti olla edelläkävijä. Yksikään piispa ei tiettävästi ole aikaisemmin jäänyt virkavapaalle Suomessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Leppäsen mukaan päätös ei liity suoraan maailman myllerrykseen tai kirkon sisäisiin kiistoihin, vaan piispa haluaa hetken aikaa hitaammalle ajattelulle, lukemiselle, ajatuksille ja kirjoittamiselle.

– Ajatus syntyi jo viime vuoden helmikuussa. Minulle tulee viisi vuotta täyteen, kun aloitin tässä tehtävässä. Työ on kokonaisvaltaista ja olen kaivannut tilaa oman hengellisyyden vaalimiselle, jota tämän päivän työelämän rytmissä on todella vaativaa varjella.

Leppänen toivoo ratkaisunsa rohkaisevan myös muita kirkollisessa työssä olevia ottamaan tarvittaessa aikaa.

– Meillä on ainutkertainen elämä ja vaikka kirkon työ yhteiskunnassa ja ihmisten parissa on tärkeää ja merkityksellistä, elämässä on muitakin asioita kuin työ.

Kirkon piirissä hiljaisuudella ja mietiskelyllä on ikiaikaiset perinteet.