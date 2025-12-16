Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus aikoo vähentää henkilöstöään.
Kirkkohallituksen täysistunto päätti tänään leikata toimintaansa kolmella miljoonalla eurolla vuoden 2027 alkuun mennessä.
Leikkaukset koostuvat pääosin henkilöstövähennyksistä. Kirkkohallitus aikoo vähentää kaikkiaan runsaat 30 henkilötyövuotta. Muutosneuvotteluiden piirissä on kaikkiaan 186 Kirkkohallituksen työntekijää.
Kirkkohallituksessa oli viime vuonna noin 300 työntekijää.
Henkilöstövähennyksiä koskevien neuvotteluiden on määrä päättyä tammikuussa.