Haiseeko hengityksesi? Hammaslääkärin vinkillä selvität sen kysymättä kaverilta

Yleisin syy pahanhajuiseen hengitykseen on ientulehdus, joka on yleisin infektiosairaus ihmisillä.

– Lähes kaikilla on vähäistä ientulehdusta, kertoo hammaslääkäri Sakari Ebeling , Ebeling hammaslääkärit -klinikalta.

Haiseva hengitys on siis aina syy ryhdistäytyä hammashygieniassa, mutta miten sitten tietää, haiseeko oma hengitys?

– Paras keino on kysyä kaverilta, mutta voit myös nuolaista kämmenselkää ja odottaa, että sylki kuivuu siihen. Haistele sitten nuolemaasi kohtaa. Jos kätesi haisee, tiedät, että niin myös hengityksesi.

Jos hengityksesi paljastui haisuliksi, toimi näin

Haisevasta hengityksestä kärsivän on syytä pistää hampaidenpesurutiini kuntoon. Hampaat tulee pestä kahdesti päivässä: aamulla ja illalla. Hammasvälit tulisi puhdistaa iltaisin huolellisesti.

– Kannatta myös tarkistaa kielen tilanne. Jos kieli on valkoinen ja katteinen ja kynnellä raapaisemalla siitä irtoaa valkeaa mössöä, on kielen pesu tarpeen.

– Jos hammastarkastuksesta ja hammaskiven poistosta on jo kauan aikaa, on aika käydä siellä. Pahanhajuinen hengitys ei hoidu enää vain hampaiden harjauksella ja lankaamisella, jos hammaskiveä on ehtinyt muodostua paljon.