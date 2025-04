Hoidatko hampaitasi näin? Hammaslääkäri: "En voi missään nimessä suositella"

Kaupassa saattaa törmätä hampaanrapsuttelusetteihin, mutta kannattaako niitä käyttää?

Hammaskiven poistaminen ja välttely on monen arjessa jatkuva saaga. Koska kiveä alkaa ilmestyä jopa viikoissa puhdistuskäynnin jälkeen, on ymmärrettävää, että sen suitsimiseen etsitään erilaisia keinoja.

Osa kuluttajista onkin saattanut huomata, että toisinaan kaupoissa myydään erilaisia "hampaanrapsuttelusettejä".

– En voi missään nimessä suositella näitä, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri Karoliina Pitkänen Helmiäiseltä sanoo.

Syitä on useita. Hammaskivi kertyy hampaan pinnoille, eikä se irtoa helposti.

– Instrumentit, joita kuluttajille myydään, eivät ole lääketieteellisesti hyväksyttyjä. Niissä voi olla niin terävä pinta, että se vaurioittaa kiillettä tai juurisementtiä ja aiheuttaa siten voimakasta vihlontaa, kulumisvaurioita, jotka voivat lisätä lisäävät reikiintymistä merkittävästi.

Hammasluun lisäksi myös ien voi vaurioitua, haavaantua ja vuotaa verta.

– Hammaskiven poisto on tekniikkalaji, joka kannattaa jättää ammattilaiselle. Hyvällä omahoidolla, kuten hammasvälien puhdistamisella lankaimin tai hammasväliharjoin päivittäin, voi kuitenkin itse vähentää hammaskiven muodostumista.

Mihin käyttöön on a pteekissa myytävä paikka-aine?

Myös hampaiden paikkaus kannattaa jättää ammattilaisille. Apteekissa myytävä paikka-aine on hyvä apu hätätilanteeseen, mutta se ei korjaa hammasta.

– Väliaikainen paikka-aine on tarkoitettu suojaksi. Sillä ei oteta mitään pois kudoksesta, joten en näe sen käytössä niin suurta haittaa. Väliaikaisen paikan ajatus on se, ettei vaikkapa terävä hampaan reuna hankaa kieleen. Todellista hyötyä siitä ei ole, se on vain suoja, Pitkänen arvioi.

Jos hammas lohkeaa reissussa, väliaikaista paikkaa voi toki hyödyntää. Silti kotiinpaluun jälkeen pitäisi suunnata hammaslääkäriin.

– Jos vaikka paikka lähtee, niin vaurio lähtee totta kai pidemmällä aikavälillä etenemään, jos sitä ei korjata.

