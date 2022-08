Nouseeko inflaatiosta poliitikkojen vaaliase? Pöllöraati: "Inflaation torjunta ei ole poliitikkojen, vaan keskuspankkien asia"

Ristamäen mukaan ongelmana on rahoitus. Professoritasolta on hänen mukaansa sanottu, että sotepalveluiden kuntoon saamiseksi tarvittaisiin kaksi miljardia euroa.

– Poliitikkojen silmissä inflaatio on ja elinkustannusten nousu on kiireellisin asia. Siellä on aktiivinen äänestäjäväestö. Se on niin konkreettinen ja tuntuu jokaisen arkipäiväisessä elämässä.