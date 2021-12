Norjalaistoimittajat pidätettiin kesken työtehtävien – olivatko nämä 32 sekuntia liikaa Qatarin viranomaisille?

Videolla on kuvaa siirtolaisleiriltä. Norjan journalistiliiton mukaan video ei anna syytä laittaa ketään selliin. Ekeland ja Ghorbani olivat paikalla selvittämässä maan tilannetta vuotta ennen MM-kisoja. He haastattelivat edustajia ja työntekijöitä.

– Norjalaisena toimittajana on todella outoa ajatella, että sinut pitäisi pidättää 32 tunnin ajaksi näiden sekuntien takia, Ekeland sanoo.

Kaksikko pidätettiin maanantaina 22. marraskuuta. Qatarin viranomaiset väittivät, että he olivat kuvanneet laittomasti yksityisellä alueella. Näiden lausuntojen ja kuulustelujen fokuksen perusteella on syytä uskoa, että parakista ja siellä olleista työntekijöistä taltioitu kuvanauha on pidätyksen taustalla.

NRK on pyytänyt Qatarin viranomaisia kertomaan pidätyksen taustoista, mutta he eivät halunneet kommentoida asiaa syvemmin.

– He kysyivät paljon siitä, missä olimme kuvanneet, missä meillä oli lupa kuvata, mitä olimme tehneet. Meidän piti käydä läpi jokainen päivä lähes tunti tunnilta, Ekeland kertoo.

Ekeland kertoo, mitä tapahtui ennen nauhoitusta.

– Menimme ensiksi yksityisalueelle, mutta emme kuvanneet. Puhuimme kahden kenialaisen kanssa ja kysyimme ketä he olivat ja voisimmeko keskustella heidän kanssaan. We He sanoivat, että meidän piti puhua leirinjohtajan kanssa. Hän on se, joka näkyy videolla, Ekeland sanoo.

Leirinjohtaja kirjoitti ylös NRK:n toimittajien passitiedot sekä puhelinnumerot ennen kuin päästi heidät parakkiin. Videolla näkyy useita työntekijöitä, jotka yrittivät saada toimittajien huomion. NRK:n kuvaaja sulki kameran, jota käytettiin videon kuvaamiseen. He pääsivät tämän jälkeen kierrokselle.

NRK:n toimittajien huomion kiinnittäneet työntekijät halusivat, että he olisivat käyneet katsomassa heidän huoneitaan. Toimittajat olivat saaneet nähdä vain toisen kerroksen, mutta saivat luvan mennä kolmanteen kerrokseen. Siellä työntekijät asuivat kerrossängyissä. Jokaisessa huoneessa oli kuusi henkilöä. Alemmassa kerroksessa oli huoneita, joissa oli jokaisessa neljä yhden hengen vuodetta.

– Siellä ei ollut suurempia huoneita, mutta ainakin siellä oli jonkin verran tilaa. He näyttivät meille kylpyhuoneen ja keittiön. Keittiö oli todella likainen ja siellä ei ollut mitään välineitä, Ekeland kuvailee.

NRK:n julkaisema video lähetettiin Norjaan ennen pidätystä. Qatarin poliisi takavarikoi toimittajien tarvikkeet pidätyksen yhteydessä. Toimittajat olivat pidätettyinä 32 tuntia ja heidät vapautettiin viikko sitten tiistaina. He palasivat seuraavana päivänä Norjaan kaksi päivää suunniteltua myöhemmin.

Norjan journalistiliiton mukaan tallenteet ovat täysin viattomia ja ongelmattomia.

– Ainakaan ei ole mitään syytä heittää ihmisiä vankilaan. Se kertoo hiukan Qatarin hallinnosta, jolla on täysin erilainen suhde vapaan journalismiin kuin meillä. He ovat erityisesti osoittaneet, että eivät halua ketään maahan tekemään kriittistä journalismia, joka voi tuhota maineen, jonka he haluavat puhdistaa ennen MM-kisoja, liiton pääsihteeri Arne Jensen sanoo.

Jalkapallon MM-kilpailut on tarkoitus pelata ensi vuonna Qatarissa 21. marraskuuta - 18. joulukuuta.