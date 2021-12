Ex-jalkapallotähdeltä järkyttäviä kommentteja qatarilaisen mediajätin lähetyksessä – "Homoseksuaalisuus ei ole ihmisoikeus, se on ihmisyyttä vastaan"

– Tämä ei ole vain islaminuskon vastaista, mutta myös ihmisluonnon vastaista. Koraani sanoo, että meidän tulisi kunnioittaa Adamin lapsia, mutta tämä ei ole lapsien kunnioittamista. Me nöyryytämme heitä. Menneisyydessä sanoimme, että älkää välittäkö tästä ilmiöstä. Nyt tästä ilmiöstä on tullut inhottavaa, Aboutrika sanoi.

– Homoseksuaalisuus on järjenvastaista. Meidän roolimme on vastustaa tätä homoseksuaalisuuden ilmiötä, koska se on vaarallinen ideologia ja ihmiset eivät enää häpeä sitä. He sanovat, että homoseksuaalisuus on ihmisoikeus. Ei, se ei ole ihmisoikeus, se on ihmisyyttä vastaan, Aboutrika jatkoi.