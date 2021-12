Jalkapallon MM-kisoja kritisoineelle kolmen vuoden vankeusrangaistus – "Tuomittu ilman minkäänlaisia todisteita"

Hänet tuomittiin huhtikuussa viiden vuoden vankeuteen julkisten varojen väärinkäytöstä. Ibhais valitti päätöksestä ja keskiviikkona tuomio muuttui kolmen vuoden tuomioksi. Ibhais on kritisoinut siirtolaistyöläisten työolosuhteita Qatarissa.

Josimar-jalkapallolehden toimittaja Håvard Melnäs on seurannut tarkkaan oikeudenkäyntiä ja hän oli paikalla kuulemassa tuomiota.

– Hänen vaimonsa oli paikalla oikeudessa ja murtui täysin, kun tuomio luettiin. Ajatukseni on se, että kukaan ei tunne oloaan turvalliseksi Qatarissa. Hänet on tuomittu kolmen vuoden vankeuteen ilman minkäänlaisia todisteita, Melnäs sanoi NRK:lle.

Perhe on samalla kannalla Melnäsin kanssa.

– Oikeus lyhensi Abdullahin tuomiota viidestä vuodesta kolmeen vuoteen, vaikka väitettyä lahjusrikosta ei ole tapahtunut, kuten puolustus on todistanut, perheen tiedotteessa sanottiin.

– Ibhais tuomittiin perusteellisen tutkinnan jälkeen ja oli valtavasti vahvoja ja uskottavia todisteita häntä vastaan. Todisteissa on rikoksen yksityiskohtia, paljon enemmän kuin hänen omassa lausunnossaan, maan viranomaiset totesivat.

Ibhais aloitti nälkälakon pidätyksen jälkeen. Perheen mukaan hän on laihtunut 20 kiloa. Hän ja hänen perheensä väittävät, että MM-kisaorganisaatio SC on saanut apua oikeusjärjestelmältä päästäkseen eroon kriitikosta, joka on puhunut siirtotyöläisten puolesta.