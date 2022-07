Ruotsalaiset haukkuivat tuomarityöskentelyn EM-kisoissa – tähtipelaaja kertoi "katastrofaalisen" yksityiskohdan

EM-kisojen välieriin edenneeltä Ruotsilta on jo hylätty viisi maalia VAR:in toimesta turnauksen aikana. Kolme niistä ovat olleet Stina Blacksteniuksen viimeistelemiä ja kaksi Rebecka Blomqvistin tekemiä. Nyt maajoukkue antaa kritiikkiä sille, kuinka VAR:ia on käytetty Englannissa järjestetyssä EM-turnauksessa.

– Olemme puhuneet joukkueen kanssa siitä, kun turnauksessa sanotaan olevan vähemmän kameroita kuin miesten kisoissa. Ne eivät ole totuudenmukaisia päätöksiä, jos et käytä VAR:ia oikein, niin miksi meillä pitää olla se ylipäätään? Se voi olla ratkaisevaa ottelun kannalta, Asllani totesi.

– Meillä on käytössä 50 prosenttia vähemmän kameroita kuin miesten peleissä. Se on mielestäni katastrofaalista, koska päätöksiä ei voi tehdä samalla tarkkuudella. Kyse ei ole vain meistä, vaan kaikista joukkueista, Asllani sanoi.

– Se on mielestäni outoa. Pidän VAR:ista ja se on oikeudenmukainen. Mutta, yhdessä ottelussa se teki virheen ja teki viivan väärään kohtaan. Pelissämme tapahtuu virheitä, koska kamera on sijoitettu väärin, Gerhardsson kertoi.