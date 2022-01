Norjalainen maajussi Asgeir paljastaa, millaisia kirjeitä hän toivoisi kumppaniehdokkailtaan: "Elämme vain kerran"

Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa esiintyvä norjalainen Asgeir tunnetaan yhtenä Norjan parhaista kalastajista. Hän on aikoinaan tehnyt kalastusharrastuksesta itselleen ammatin, joka vie häntä vuosittain matkoille ympäri maailmaa.

Asgeir on suosittu kalastusbloggaaja ja kehittelee parhaillaan kalastusapplikaatiota. Niimpä myös tulevan kumppanin olisi hyvä olla avoinmielinen, vaikkei kalastus olisikaan oman elämän suurin intohimo.

– En ole aikaisemmin ollut valmis ohjelmaan, mutta nyt aika on oikea. Ex-vaimoni on Suomesta ja lapseni puhuvat suomea, joten maa on minulle hyvin tuttu. Olen viettänyt siellä paljon aikaa.