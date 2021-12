Norjalainen maajussi-Asgeir paljastaa koskettavasti ajatuksensa rakkaudesta: "Se vaatii jokapäiväistä työtä"

Norjalainen maajussi-Asgeir on yksi neljästä ulkomaiden maajusseista, joilla on tavoitteena löytää rakkaus ja suomalainen puoliso rinnalleen Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa. 53-vuotiaalla Asgeirilla on vahva side Suomeen, sillä hänen entinen puolisonsa on suomalainen. Ex-parilla on kaksi yhteistä lasta.